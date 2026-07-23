Pikantin galleriakahvila uudistunut ★

Pikantissa oli ennen kokoelma kirjoja, joita alku­kesästä käydessäni selailin.

Olin harmistunut, kun kyselyyni vastattiin, että ne eivät ole kaupan, olin kiinnostunut yhdestä. Nyt loppukesästä kun näin uudistuneen Pikantin, se näytti paljon paremmalta kuin viimeksi, näyttely oli hyvin esillä ja siellä oli siistiä ja valoisaa. Käsityöt olivat myös paremmin esillä. Vanhat kirjat oli siirretty taakse, parempi niin.

Kiva kahvilagalleria teillä siellä Padasjoella, hienoa, kun uudistuitte!

H. Wikström, kuva­taiteilija, Asikkala