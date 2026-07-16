Satamassa ongittiin ★

Padasjoen Kalakerho järjesti Laivarannassa onkikilpailun 8.7.
Tulokset:
Nuoret: 1) Leo Kuorikoski 265 g, 2) Matias Nieminen 165, 3) Martta Heinonen 145, 4) Joel Kuorikoski 75, 5) Miisa Heinonen 45
Naiset: 1) Maarit Haapaniemi 535, 2) Aila Heininen 175, 3) Lilja Tuikka 135, 4) Tuula Kivistö 126, 5) Minna Laaksonen 60
Miehet: 1) Kauko Jääskeläinen 1660, 2) Marko Virtanen 1185, 3) Tapio Lustig 670, 4) Timo Korelin 565, 5) Jorma Muuronen 555, 6) Reijo Louna 540, 7) Sauli Rämö 380, 8) Aarre Miettinen 250, 9) Ari Kortelahti 230, 10) Arto Särkikoski 65, 11) Paavo Tervo 40, 12) Markku Korpela 35, 13) Kai Tyrkkö ei tulosta, 14) Esa Helvilä ei tulosta.
Suurin kala: 570 g lahna Tapio Lustig.