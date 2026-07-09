Toritulla esillä kymmeniä leluvanhuksia ★

Sepänmäen kylämuseolla oli sunnuntaina vanhojen torittulaislelujen näyttely. Kylän taloista saatiin näytille useita kymmeniä vanhoja leikkikaluja nukeista keinuhevosiin ja paperinukkeihin.

– Vanhimmat nuket olivat ilmeisesti satavuotiai­ta. Aika paljon oli leluja 1960–luvulta ja niitä nuorempiakin jonkin verran, kerrotaan kyläyhdistyksestä.