Sepänmäen kylämuseolla oli sunnuntaina vanhojen torittulaislelujen näyttely. Kylän taloista saatiin näytille useita kymmeniä vanhoja leikkikaluja nukeista keinuhevosiin ja paperinukkeihin.
– Vanhimmat nuket olivat ilmeisesti satavuotiaita. Aika paljon oli leluja 1960–luvulta ja niitä nuorempiakin jonkin verran, kerrotaan kyläyhdistyksestä.
Toritulla esillä kymmeniä leluvanhuksia ★
Sepänmäen kylämuseolla oli sunnuntaina vanhojen torittulaislelujen näyttely. Kylän taloista saatiin näytille useita kymmeniä vanhoja leikkikaluja nukeista keinuhevosiin ja paperinukkeihin.