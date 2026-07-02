Maatilat ja eläimet tutuiksi Farmileirillä ★

Marjalan tilalla nähtiin maatilan eläimiä: lehmiä, possuja ja lampaital. Vesijaon tuoretorilla leikittiin… …ja ihmeteltiin mitä kasvihuoneet pitävät sisällään Särkiössä Päästiin hoitamaan hevosia. Halutessaan pääsi myös ratsaille.

Farmileiri järjestettiin Padasjoella ensimmäistä kertaa. Leiri syntyi yhteistyössä 4H:n ja MTK:n kanssa. Kolmen leiripäivän aikana tutustuttiin ruoantuotantoon ja maalaiselämään kolmella tilalla.

Leiri aloitettiin Marjalan tilalta, jossa leiriläiset pääsivät näkemään maatilan eläimiä. Lounaalle mentiin läheiselle PadMun laavulle. Tahvo-lammas oli lähtenyt seuraamaan leiriläisiä ja kiipesi jopa laavun katolle heidän perässään, kertoo Eelin Nieminen, joka osallistui leirille jokaisena päivänä. Loppupäivä kului leikkien ja uiden Kirkkolammin rannassa.

Keskiviikkona vuorossa oli Vesijaon TuoreTori. Aamu alkoi leikeillä ja uimisella kylän uimarannalla. Lounasta syötiin Sepänniemen laavulla ennen kuin leiriläiset pääsivät tutustumaan tilaan. Leiriläiset pääsivät näkemään, mitä tunnelit pitävät sisällään; vadelmia, kurkkuja ja tomaatteja ainakin.

Iltapäivällä leiriläiset saivat tärkeän tehtävän. Sadonkorjuujuhlien vihannekset olivat menneet sekaisin. Leiriläisten ansiosta juhlat saatiin pelastettua. Välipalaa valmistettiin itse tilan tuotteista. Päivän lopuksi päästiin vielä pelaamaan minigolfia.

Viimeinen leiripäivä järjestettiin Särkiön marjatilalla, jossa leiriläiset pääsivät hoitamaan kanoja ja poimimaan välipalamansikat. Tilan hommien lomassa oli jälleen myös uimista ja leikkejä. Leiripäivän loppupuolella halukkaat pääsivät ratsastamaan Särkiös­sä kesää viettävillä Timo- ja Aspen-hevosilla.

Leirille osallistui kymmenkunta lasta jokaisena leiripäivänä, mukana sekä mökkiläisiä että paikallisia.

– On hienoa, että tilallisilla on ollut aikaa järjestää ohjelmaa ja panostaa leiripäivään, vaikka käsillä on vuoden kiireisimmät ajat, kiittelee 4H:n toiminnanjohtaja Salla Lindqvist.

Alkujaan leirin oli tarkoitus olla ruokaleiri. Siihen on olemassa valmis malli ja valtakunnallinen MTK rahoittaa näitä leirejä.

– Tällaisenaan suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut Padasjoella, kertoo Hanna Särkiö.

– Leiriä oli mukava lähteä kehittämään yhdessä MTK:n ja 4H:n voimin, sillä yhdistyksiltä löytyy yhteistä arvopohjaa. Nyt saatiin leiri, jossa viljely tulee tutuksi eri näkökulmista ja maalaiselämä ylipäätään. Ihanaa olisi saada jatkoa leirille.