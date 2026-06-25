Kesätori alkaa 10.7.

Kesätorit starttaavat taas heinäkuussa Keskustorilla. Padasjoen Yrittäjät kutsuu yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityisiä toimijoita esittelemään ja myymään tuotteitaan ja palvelujaan torilla.

Kesätoreja on neljänä peräkkäisenä perjantaina klo 15–18. 10.7. esiintyy lapsiperheillle suunnattu SuperSam, 17.7. Teemu Harjukari, 24.7. Lasse Kossila ja 31.7. Heikki Ruokonen.