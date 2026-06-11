Yleisurheilukausi käynnistyi ★

Yleisurheilun ensimmäiset kesäkisat käytiin keskiviikkona 3.6. Ahjolan kentällä. Sää oli hieno ja kilpailijoita nelisenkymmentä.
T3 40 m: 1) Livia Lindqvist 13,40 2) Tilhi Lampinen ja Viima Ara 14,60 sekä Hilma Hölttä.
P3 40 m: 1) Antto Kontra 13,50, 2) Viljo Peltomäki 14,10 sekä Eelis Lahtinen.
T5 40 m: 1) Viivi Leikas 13,20, 2) Vivian Lahtinen 13,30, 3) Vilma Kotka 13,40.
P5 40 m: 1) Marius Pienimäki 9,50, 2) Iikka Lahtinen 9,82, 3) Joel Kuorikoski 9,90, 4) Eino Mikkonen 10,24, 5) Elmo Kontra 10,70, 6) Veikko Ojala 11,00, 7) Eemeli Tolonen 12,24, 8) Martti Ojala 12,75.
T7 40 m,pallo: 1) Julia Helleri 8,60; 7.94, 2) Eevi Rantanen 8,90; 8.95, 3) Adessa Vilen 9,40; 6.78, 4) Aava Ara 12,10; 5.00
P7 40 m, pallo: 1) Eero Leikas 8,90; 7.89, 2) Julius Lahtinen 9,70; 7.51, 3) Aapeli Tolonen 10,40; 7.93, 4) Onni Suntela –;10.87
P9 40 m, keihäs: 1) Veeti Lampinen 7,60; 11.56, 2) Olli Jaakkola 8,40; 12.41, 3) Urho Ojala 7,90; 8.40, 4) Leo Kuorikoski 8,20; 9.57, 5) Valtteri Suntela –, 8.24.
T11 60m, kuula: 1) Helmi Helleri 10,90; 4.71, 2) Elsa Lahtinen 11,40; 4.47
T13 kuula: 1) Venla Santalahti 6.22
P13 60 m, kuula: 1) Vilde Rantanen 10,90; 5.40, 2) Aaretti Helleri –, 5.15
T15 100 m, kuula: 1) Minttu Santalahti 15,30; 8.19, 2) Crista Mäkinen 14,90; 7.56, 3) Noora Salonen 18,30, 5.96
P17 100 m, kuula: 1) Luka Wallenius 13,40; 8.82
Seuraavat yleisurheilukisat ovat ensi viikon keskiviikkoiltana 17.6. ja kolmannet siitä kahden viikon kuluttua. OP Järvi-Hämeen Hippo-kisat ovat vielä elokuussa.