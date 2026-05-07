Viljo Pastila palkittiin ★

Sotaveteraani Viljo Pastila sai kansallisen veteraanipäivän kutsuvierastilaisuudessa kansallisen veteraanipäivän ansiolevykkeen tunnustuksen ja kiitollisuuden osoituksena veteraanien arvostuksen hyväksi tehdystä työstä.

Luovutuskirjan allekirjoittajana on kenraalimajuri Rami Saari.

Huomionosoitus tuli yllätyksenä Pastilalle, joka oli kutsuttu pitämään veteraanin tervehdys valtakunnallisessa veteraanipäivän juhlassa Mikkelissä. Ansiolevyke luovutettiin kutsuvieraiden kesken pidetyssä cocktailtilaisuudessa.

– Ensin oli Ylen ja MTV:n haastattelut, ja juhlan jälkeen Ruotuväki-lehti teki vielä jutun, kertoo saattajana mukana ollut Hannu Tukia. Myös Pastilan Tapio-poika oli matkassa mukana.

Ennen juhlatilaisuutta oli juhlaruokailu kutsuvieraille. Pastila sai kunnian istua tasavallan presidentin Alexander Stubbin vieressä. Presidentinrouva muisti, että padasjokelaisveteraani oli joulukuussa osallistunut itsenäisyyspäivän veteraanivastaanotolle juuri 100-vuotispäivänsä kynnyksellä.

Pastilan pidettyä puheensa Stubb nousi lavalle ja kiitti veteraania kädestä pitäen. Pääjuhlassa padasjokelaisten piti alun perin istua aivan presidentin vieressä, mutta järjestystä muutettiin, jotta veteraanipuhuja pääsisi paremmin reunasta siirtymään esiintymislavalle.

Viljo Pastila kättelemässä presidetti Alexander Stubbia vierellään Hannu Tukia.

Tiukoista paikoista selvinnyt veteraani ei arvovieraita tai suoraa TV-lähetystä jännittänyt. Esiintyminen ja haastattelut sujuivatkin hienosti.

Pastilan puhe otettiin varmuuden vuoksi etukäteen nauhalle Padasjoella:

– Helsingistä tuli Ylen kuvaaja taltioimaan puheen, jos vaikka Viljo estyykin saapumasta juhlaan, jolloin video olisi näytetty screeniltä. Puhe videoitiin Sankaripatsaalla.