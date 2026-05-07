Padasjokelaisampuja Valkoisessa talossa ★

Padasjokelaisampuja Lauri Syrjä palasi West Virginiasta koto-Suomeen sunnuntai-iltana 3.5. ja lähti saman tien toukotöihin. Vain pari viikkoa sitten hän oli Yhdysvaltain presidentin kutsumana Valkoisessa talossa ja suorassa TV-lähetyksessä miljoonien katsojien silmien edessä.

– Perinteinen kotiinpaluu, heti pellolle. Tehtiin velipoikien kanssa juurikkaankylvöä Pastilan Markolle, kommentoi Syrjä.

Kotitilalla Maakeskessä riittää tekemistä. Lisäksi Syrjä valmistautuu tulevaan kisakoitokseen:

– Vaikka yliopistokausi päättyi maaliskuun puolivälissä, samalla ohjelmalla treenattiin edelleen. Tämän ja ensi viikon pystyy ottamaan vähän kevyemmin, mutta toukokuun viimeisellä viikolla on Saksassa maailmancupin osakilpailu.

Cupin jälkeen on tiiviisti kesän ajan maajoukkueleirejä. Kotonakin on pienoiskiväärirata, jossa voi harjoitella.

Amerikan ennätys ilmakiväärissä

Kauden kohokohta oli tietenkin yliopistosarjan toinen peräkkäinen mestaruus.

– Hyvä, tasainen kausi. Itsellä keskiarvo oli aika lailla sama kuin edelliskaudella, pienoiskivääri oli hiukan parempi ja ilmakivääri puolitoista pinnaa heikompi.

Sarjan kilpailuja ammuttiin lähes joka viikonloppu. Kauden päätapahtumassa, mestaruuskisoissa, Syrjän kipparoima joukkue oli ensimmäinen kisapäivän ja pienoiskivääriammunnan jälkeen neljäs, kolme pistettä kärjestä. Seuraavana päivänä joukkue teki ilmakiväärissä uuden NCAA:n ennätyksen ja voitti mestaruuden selkeällä seitsemän pisteen erolla.

Mestariampujat saivat harvinaislaatuisen kunnian, kun joukkueelle tuli kutsu Valkoiseen taloon. Ampujien lisäksi kutsun sai kuusi muuta mestaruusjoukkuetta eri lajeista. Urheilujoukkueiden vierailulla maan presidentinlinnaan on pitkä perinne ja ammuntajoukkueelle kutsu oli neljäs kautta aikain.

– Vierailu oli tietenkin huikea kokemus, mutta se että pääsee myös tapaamaan Yhdysvaltain presidentin, tekee siitä vielä hienomman.

Syrjä joukkuetovereineen lennätettiin yksityiskoneella Morgantownista Washingtoniin. Valkoisessa talossa he pääsivät ensimmäiset pari tuntia kiertelemään ja kuvailemaan vapaasti.

– Jokaiselle joukkueelle oli varattu oma huone, jossa presidentti Trump tapasi jokaisen joukkueen yksitellen. Yhteisessä tilaisuudessa oli koko Yhdysvaltain media paikalla ja se lähetettiin suorana kaikilta suurimmilta TV-kanavilta. Korkea-arvoinen tilaisuus kaikkinensa ja ikimuistoinen päivä. Upeimpia tilanteita, mitä olen elämässäni saanut kokea.

Amerikan presidentin tapaaminen ja vieläpä Valkoisessa talossa herätti maailmanlaajuista huomiota. Suomessakin iltapäivälehdessä otsikoitiin: ”Lauri, 22, Padasjoelta tapasi Donald Trumpin Valkoisessa talossa”. Kovin moni suomalainen ei ole kutsua Valkoiseen taloon saanut: ensimmäinen oli juoksijalegenda Paavo Nurmi vuosisata sitten, sen jälkeen kutsun ovat saaneet vain Stanley Cup –voittajat NHL:stä ja nyt ampujana kunnostautunut Syrjä Padasjoen sivukylältä. Toki pääministeri Orpo ja Tasavallan presidentit Stubb sekä Niinistö ovat olleet virallisella valtiovisiitillä Valkoisessa talossa Trumpin isännöimänä.

– Pitää kuitenkin muistaa, että kutsu oli huomionosoitus siitä kovasta työstä, mikä me joukkueena ollaan tehty ja mitä yhdessä saavutettu.

Syrjän mukaan Trump oli esiintymistyyliltään ja olemukseltaan aivan samanlainen kuin millaisena hänet on totuttu mediassa näkemään. Maailman tunnetuin henkilö on päivittäin esillä Suomenkin medioissa.

Kausi oli Syrjän ensimmäinen kiväärijoukkueen kapteenina. Maataloustieteen opinnot etenevät hyvin ja syksyllä alkaa viimeinen yliopistovuosi.

– Sama mestaruusjoukkue jatkaa ensi kaudellakin ja tavoitteena on tietysti voittaa mestaruus kolmannen kerran putkeen.