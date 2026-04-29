Padasjoen satamassa tapahtuu – uusi infopiste ja reittiliikennettä ★

Satamainfossa perjantaina 24.4. käytiin läpi alkavan kesäkauden toimintaa.

Kuntalassa paikallaolijoiden lisäksi etänä tilaisuuteen osallistui 30 henkilöä.

Näkyvin muutos on uusi matkailuinfo: kiinteä rakennus, jossa on sekä infopuoli, jonka läpi pääsee kävelemään leikkipuistoon, että varastotilaa. Matkailuinfo valmistuu toukokuun puolivälissä ja avautuu juhannuksen alusviikolla.

– Tuttuun tapaa sieltä voi lainata padel- ja minigolfmailoja. Myyntiin tulee uusia Padasjoki-tuotteita, paljasti kunnan matkailuvastaava Maria Virtanen.

Infon edessä oleva hiekkakenttä suljetaan liikenteeltä. Viime kesän uutuudet, lainattavat sähköautot tulevat satamaan nytkin.

Käyttömestari Janne Virtanen kertoi laituriuudistuksesta. Asennustöihin päästään syyskuussa ja uudet venepaikat ovat käytettävissä ensi keväänä.

– Aikataulu viivästyi lupapolitiikan vuoksi. Satamaan tulee kaksi massiivista betoniponttoonilaituria ja toinen septipumppu. Vesijeteille tulee neljä paikkaa C–laiturille.

Satamaan tulee myös opastetaulu.

Kahvilatarjontaa lisää

Laivaranta Palaksen yrittäjäpari totesi elävänsä unelmaa löydettyään kotisataman Padasjoelta. Poolo ja Milla aikovat jatkaa hyväksi havaitulla aukiololinjalla, samoin ravintolakonseptilla.

– Ylpeinä sanotaan, että 10 henkeä jatkaa meidän matkassa nyt jo kolmatta kesää. Työntekijöiden pysyvyys on yksi signaali siitä, että jotain on tehty oikein.

Kahvilatarjonta lisääntyy sekä makean että suolaisen osalta. Kopin siitä ottaa tällä viikolla Palaksessa aloittava leipuri-kondiittori Eerika.

Vappuaattona ovet siis aukeaa After Ice -partyjen merkeissä. Vappupäivän brunssiin on kaksi kattaus­ta. Kesäkaudella on tulossa tossulätkää, SM-viehekalastusta, Tehi-cupia, elävää musiikkia, yhteislauluiltoja, Päijännepurjehduksen lähtö, stand­upia, viininmaistajaisia, pikkujoulut…

– Toivomme, että myös kausipaikkalaiset osallistuvat sankoin joukoin näihin tilaisuuksiin.

Roope-yhteistyö jatkuu. Lippu liehuu sataman salossa kertoen siitä, että siisteys puhtaan Päijänteen rannalla on kunnia-asia kaikille alueella liikkuville.

Uusi risteily-yrittäjä

Päijänteen reittiliikenteestä vastaa Jenni-Maria III, uuden yrittäjän, Tero Sotamaan johdolla. Hän on jo vuosia tuottanut vesitaksipalveluja ja myös kanootinvuokrausta Padasjoella.

– Reittiliikenne starttaa 22.6. ja 30.7. asti ajetaan näillä näkymin, mahdollisesti elokuun alkupuolellakin. Keskeisin muutos on se, että Jenni-Marian kotisatama vaihtuu: kun se on tähän asti ollut Sysmä, tulee se nyt jatkossa olemaan Padasjoki.

Sotamaa kertoi, että vuok­ravälinekategoriaa laa­jennetaan vesiskootte­reihin. Niitä on tulossa 2–3 kappaletta täksi kesäksi.

Salonkilaiva Alli, jossa on saunakin, tekee viimevuotiseen tapaan tilausristeilyjä Päijänteellä.

Kantosiipialus heinäkuussa

Uutena toimijana satamassa aloittaa kantosiipialus Suvi Express. Suomen nopein matkustaja-alus kulkee heinäkuussa torstaisin Jyväskylästä Lahteen ja perjantaisin Lahdesta Jyväskylään.

Paikalla valtuustosalissa oli yrittäjä Aarne Ilves Mäntsälästä Sinikka-vaimonsa kanssa. Viimeksi Suvi Express on kuljettanut matkustajia Pielisellä.

– 35 vuotta on laivahommia tehty, tämä laiva on kahdeksas meillä, kertoi Ilves.

Ilvekset aloittavat kantosiipialuksella liikennöinnin Päijänteellä.

– Suolahdesta lähdetään, Keitelekanavan kautta Jyväskylään, sieltä kaksi tuntia Sysmään ja saarien välistä Padasjoelle. Lahteen ajetaan Vääksyn kanavan kautta ja ollaan siellä puolitoista tuntia. Takaisinpäin tullessa viedään ensin porukka takaisin Sysmään ja tullaan yöksi Padasjoelle.

Seuraavana päivänä Suvi Express lähtee taas Lahteen ja palaa sieltä takaisinpäin kohti Jyväskylää.

Palas asiakaskokemus

Joka satamassa ei satamamestaria ole ollenkaan, mutta Padasjoella on haluttu edelleen panostaa palveluun. Suomen ja Pohjoismaiden nuorin satamamestari, nyt 17-vuotias­ lahtelaislukiolainen Reko Piiroinen työskentelee jo toista kesää Padasjoella varmistaen parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen veneilijöille.

– Viime kausi oli satamassa erittäin hyvä. Meillä kävi paljon uusia veneilijöitä ja tuli uusia kausipaikkalaisia. Tälle kaudelle lähdetään hyvillä fiiliksillä jatkamaan siitä, mihin viime kesänä jäätiin. Tavoitteena on pitää palvelut vähintään samalla tasolla.

Piiroinen kertoi huomanneensa, että Padasjoen satama on Päijänteen veneilijöille tärkeä pysähdys- ja kohtaamispaikka. Palaksessa voi myös puhdistuttaa veneensä: satamamestari tarjoaa yrityksensä kautta sisä- ja ulkopesuja sekä kiillotuksia ja vahauksia.

– Minulta voi tulla kysymään myös veneilytutkintoja ja -opetusta. Venetaksikyytejäkin on taas tarjolla samoin Päijänteen uusimpia karttoja. Ja jos satamassa huomaa jotakin vikaa, ilmoittakaa siitä heti minulle.

Lopuksi puhuttiin vielä iLOQ–lukitusjärjestelmästä, joka osaltaan parantaa sataman turvallisuutta, ja sataman live-kamerasta. Netistä voi kätevästi kurkistaa ennen vesillelähtöä, miltä Päijänteellä näyttää. Sääasema on myös tulossa toimintaan.

Sataman huoltorakennus vessoineen avautui jo viime viikolla, samoin polttoainejakelu oli jo toiminnassa, ja laituri, vesi ja septi olivat käynnistymässä kunhan yöpakkaset väistyvät. Muutamia venepaikkoja on vielä vapaana. Yleisöstä kysyttiin venekatsastuksesta ja sellainen on Padasjoella ainakin 6.6. Lahden Purjehdusseuran järjestämänä. Poijujen tarkistussukellus tehdään tulevana kesänä.