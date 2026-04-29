Päijät-Hämeen Vuoden kylä Kasiniemi osoitti jälleen aktiivisuutensa, kun kyläkokoukseen osallistui sunnuntaina 26.4. yli 30 henkeä.

Kokouksen aluksi juotiin kakkukahvit ja vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden kyläläisten muistoksi.

Pienessä kylässä on ollut hurjasti toimintaa ja sama vauhti jatkuu tänäkin vuonna. Tammikuussa on ollut jo kirjaston jalkautumistapahtuma Kokkopirtillä, helmikuussa hiihtokilpailut sekä maaliskuussa uutuutena Päijänteen ympäriajon maastoerikoiskoe ja yleisöpuffetti. Tähän vielä päälle Kasiniemen säännölliset viikkokokoontumiset: kuntopiiri, kudontapiiri ja tiistaikahvit.

Kyläyhdistyksen vapaaehtoiset ovat saaneet väen­ liikkeelle. Ei siis ihme, että yleisöstä kuului toimintakertomuksen lukemisen jälkeen: ”Tapahtumia on niin, että ihan hengästyttää!”

Seuraava tapahtuma on siivoustalkoot 15.5. Silloin kunnostetaan kanootin­kantopolkua, kosken ympäristöä, vanhan sahan aluetta, luontopolkua ja urheilukenttää.

Perinteiset maastojuoksut ja pyöräilytapahtuma on tutulla paikallaan kesäkuun alussa. Avoimet kylät -lauantaina on Kasiniemessä paljon nähtävää: Ansion kartanon johdettu esittely, Sumasen kauppa avoinna, Leenan salainen puutarha, Uuran yhteisön piha ja talo esittelyssä, Koivun tehtaan esittely ja Jarin karaoke.

Heinäkuussa on jälleen sprinttitriathlon, toripäivä ja nuorison mato-onkikilpailut. Vuoden kylä -titteliä juhlitaan Kylä­kalaasissa 18.7. Illan virallisten juhlallisuuksien jälkeen on luvassa vanhan ajan tanssit viiden hengen orkesterin säestämänä. Hyvät Herrat -kvartetti esiintyy elokuussa Kokkopirtillä.

Uusi Hämy-jazz

Kausi ei suinkaan pääty venetsialaisiin ja lasten olympialaisiin, vaan syyskuussa järjestetään Kasiniemen Yhdistysten ilta, SPR:n ystäväkurssi ja kyläkirkko, lokakuussa Hämy-jazz ja joulukuussa joululaulutapahtuma. Lisäksi on rantakaraokea, elokuvailtoja ja askartelua, kenties esitelmäkin. Kasiniemen Sanomat ilmestyy taas toukokuussa.

Yhdistyksen sihteerin mukaan Kasiniemi toteuttaa Padasjoen kuntastrategiaa ”Muutakin kuin mummola”. Vuositeeman mukaisesti lapset ja nuoret otetaan erityisesti huo­mioon. Kasiniemi on ottanut roolia myös kylien välisen yhteistyön tiivistämisessä. Kyläsuunnitelmatalkoiden jälkeen yhteistyö jatkuu ja yhteyksiä kylien kesken pidetään kyläaktiivien Whats­App-ryhmässä.

Vuoden kylä on ollut monen median kiinnostuksen kohteena sekä verkossa että paperilehdissä.

Oviremonttia ja kylätalon kuntokartoitus

Investoinnit jatkuvat. Kokkopirtin ulko-ovien korjaukseen sekä ilmalämpöpumppujen ja tuulikaapin väliovien uusimiseen on anottu Leader-avustusta.

Tulossa on tänä vuonna Kokkopirtin kuntokartoitus, Alavirran laiturin kunnostus, tienvarsikylttien hankinta uusilla kylälogoilla, järvimaisemien­ pitäminen avoinna raivaamalla ja niittämällä sekä polttopuutalkoot.

Kasiniemi on anonut ja saanut useilta tahoilta rahallista tukea toimintaansa. Nykyinen Leader-avustusmalli on tulossa tiensä päähän: vuosi 2027 on viimeinen, jolloin pienhankkeisiin on korvamerkittyä rahaa jaossa. Jäsenmaksu pysyy 15 eurossa.

Tavoitteena on saada nuoret ja vapaa-ajan asukkaat entistä aktiivisemmin mukaan toimintaan. Kasiniemessä toimiikin Padasjoen ainoa Tulevaisuustoimikunta.

Reijo Silvonen jatkaa kyläpäällikkönä

Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Reijo Silvonen. Hallituksen erovuoroiset jäsenet Jari Junno ja Petri Piira valittiin uudelleen, Sinikka Valkama ja Mika Alenius jättäytyivät pois: uusina mukaan valittiin Markku Stylman, Niilo Syväoja ja Jarkko Juntunen. Kauden toiselle vuodelle jatkavat Silja Alenius, Tero Hännikäinen, Kari Sipura, Seija Schildt ja Katariina Schildt.

Uuran yhteisöstä oli edustaja kyläkokouksessa ja hän kertoi, että talo on täynnä ja tulijoita olisi paljon enemmänkin.

– Meillä on tällä hetkellä enemmän kiinnostuneita kuin mukaan mahtuu. Maaseutuasuminen siis kiinnostaa.

Logon tekijällä juuret kylällä

Kasiniemi sai uuden logon ammattilaisen suunnittelemana. Logokilpailun nimittäin voitti helsinkiläinen Iira Bibiano, joka on designtoimistossa töissä. Taiteen maisteriksi hän valmistui parikymmentä vuotta sitten.

Kausiasukas Iira Bibiano voitti kylän logokilpailun.

Bibianon äidin isä Rainer Schildt oli Ansion kartanon nuorin poika.

– Isoisäni rakasti luontoa ja kaikkea siihen liittyvää, mutta hän oli myös visionääri, joka perusti Vehkakylän lomakylän. Yhdestä niistä huviloista Majaniemen kärjessä saan viettää perheen kanssa vapaa-aikaa ja myös etätyöskentelen.

Vesi on yksi uuden logon iso elementti:

– Elävänä elementtinä toin mukaan kalaparven, joka kuvastaa Kasiniemen yhteisöllisyyttä.

Logokilpailun voittaja sai herkkukorin ja kyläyhdistyksen hallitus ammattilaistason logon, jota painetaan pian useammanlaisiin kylätuotteisiin.

Ansioituneen Vuoden kasiniemeläinen -palkinnon sai tällä kylän mopojengi Asko Köttö, Petri Piira, Jari Hännikäinen, Jouni Hännikäinen, Ari Hännikäinen, Aki Kokko ja Toni Salo eli Päitsi-porukka, joka sai kunnian toimia uuden logon ensimmäisinä mannekiineina Kasiniemi-lippalakeissa.

Asko Köttö ja Petri Piira olivat vastaanottamassa Vuoden kyläläiset -palkintoa Kokkopirtillä sunnuntaina.

Uudella Kasiniemen Päit­si-pätkällä saatiin pal­jon eloa kylälle maaliskuussa.

– Kuhmoisista on ollut pitkä siirtymä Auttoisille, reitti on kulkenut hyvin läheltä Toritun kautta Romolle. Päitsi-organisaatio innostui ajatuksesta ja varsinkin, kun kaikki oli heille valmiina, ei tarvinnut kuin laittaa Kasiniemi ylös kalenteriin, sanoi Köttö.

Piira kiitteli runsasta talkooväkeä ja yleisöä, joiden autoja oli koko matkan Ojalanvainiolta asfalttitielle asti, ja myös kyläläisiä siitä, että nämä ovat vuosikymmenten ajan jaksaneet kuunnella ”mopopoikien” pärryyttelyä pitkin metsiä.