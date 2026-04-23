Maakesken liikunta jäi kesätauolle ★

Liikuntaa harrastettiin Maakesken kylällä aktiivisesti talvikauden.
Sunnuntaisin oli Rientolassa tuolijumppaa joka viikko ja tanssiliikuntaa joka toinen viikko. Tuolijumpan vetäjinä toimivat Maija Ojala, Marjatta Ojala Erja Ojala sekä Krista Kupari, joka ohjasi myös keppijumppaa joka kolmas sunnuntai. Tanssiliikuntaa ohjasi Anneli Laurell.
Uutena vuoden alusta aloitti seitsemän hengen Otago-ryhmä, jonka vertaisohjaajana toimi Marjatta Ojala. Harjoitteluohjelman tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa tasapainoa, lihasvoimaa, yleiskuntoa sekä yleistä hyvinvointia. Alussa kukin teki THL:n laatiman lyhyen fyysisen suorituskyvyn testistön ja saman sitten kauden päättyessä. Jokainen osallistuja teki myös kotiharjoitteita.
– Kauden päätyttyä testistö osoitti kaikkien osallistujien kohdalla suorituskyvyn paranemista erityisesti tasapainon ja lihasvoiman osalta.
Ojala on valmis aloittamaan syksyllä uuden ryhmän kanssa, mikäli kiinnostusta on yli 65-vuotiaiden padasjokelaisten keskuudessa.