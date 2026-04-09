Torstaina huhtikuun 8. päivänä 1976 ★

Maatilatalouden kehittämissuunnitelma käynnistyi. Padasjoen elinkeinojen kehittämisohjelma valmistui kaksi vuotta sitten. Voimakkaita toimenpiteitä -elinkeinojen kehittämiseksi on suoritettu jo muilla haaroilla, nyt on maatalouden kehittämisen vuoro, mainitsi kunnanjohtaja Teuvo Komulainen maatilatalouden kehittämissuunnitelman selvitystilaisuudessa. Kunta on sopinut Itä-Hämeen maatalouskeskuksen kanssa tutkimuksen suorittamisesta. Ohjelman perustana ovat kunnan kehittämisen yleistavoitteet. Niiden mukaan 1972 lähtökohtatilanteesta on luotava 300–400 uutta työpaikkaa 1980 mennessä. Asukastavoitteeksi asetettiin 5 000 henkeä. Toimenpiteiden avulla Padasjoki säilyy itsenäisenä ja elinkelpoisena kuntana, jossa peruskoulun yläaste ja lukio pysyvät. Uusien­ työpaikkojen aikaansaamisessa on vuosittaiset tavoitteet tähän mennessä hyvin saavutettu, naistyöpaikkoja on syntynyt liikaakin. Maa- ja metsätalouden osalta työpaikkojen väheneminen on ollut ennakoitua nopeampaa, joten väkilukutavoitteesta on jääty hieman jälkeen. Merkittävää kuitenkin on, että muuttoliike on kunnan toimin saatu pysähtymään ja asukkaita on useita satoja enemmän kuin virastot ovat ennakoineet.