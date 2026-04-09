Maakuntakaava 2060 tarkentuu – mitä Padasjoella on hyvä tietää nyt? ★

Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2060 luonnoksesta saatu palaute on käsitelty ja vastineet hyväksytty. Seuraavaksi kaavaa tarkistetaan kohti ehdotusta. Alla tiiviisti, mikä on ajankohtaista juuri nyt, ja mitkä linjaukset ovat muuttumassa Padasjoen näkökulmasta.

Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2060 luonnos oli nähtävillä syksyllä 2025, ja siitä saatiin runsaasti lausuntoja ja mielipiteitä kunnilta, viranomaisilta, yhteisöiltä ja asukkailta. Maakuntahallitus hyväksyi palautteisiin laaditut vastineet 16.3.2026 kokouksessaan. Vastineraportit eivät ole pelkkä kooste kommenteista, vaan niissä linjataan, mitä muutetaan ja mitä vielä selvitetään ennen kaavaehdotusta.

Palautteen perusteella suurimmat tarkistukset kohdistuvat Savon oikoradan linjaukseen sekä siihen, että uusia elinkeinoalueita selvitetään Fingridin suunnittelemien uusien voimajohtoyhteyksien läheisyyteen. Nämä ratkaisut eivät ole yksittäisiä viivoja kartalla: ne ohjaavat pitkäksi aikaa liikkumisen, logistiikan ja elinkeinoelämän sijoittumisen edellytyksiä koko maakunnassa.

Vastineiden perusteella kaavaan tehdään tarkistuksia myös teemoihin, jotka näkyvät Padasjoen arjessa ja kunnan maankäytön suunnittelussa:

Vehkajärvi–Palsa-melontareitti: täydennys kaava­kartalle (Kasiniemen Ylävirran ja Alavirran kapeat jokiosuudet)

Evon retkeilyalue: kohdeluettelon päällekkäinen merkintä (Asikkala/Padasjoki) yhdistetään yhdeksi

Päijänne–Ilves-ulkoilureitti: reitti jatkuu käytännössä Padasjoen satamaan (kartalla päättyy taajaman reunaan karttateknisistä syistä)

Kylien merkitsemistapaa perustellaan kaavaselostuksessa nykyistä selkeämmin

Rantojensuojeluohjelman merkitsemistä kaavassa tarkastellaan

Arvokkaiden geologisten muodostumien suunnittelumääräyksiä tarkistetaan

Ampumarataverkosto tarkistetaan



Padasjoen kannalta olennaista on varmistaa, että edellä mainitut tarkennukset – melonta- ja ulkoilureittien esittäminen, Evon retkeilyalueen merkintä, kylien merkitsemistapa, rantojensuojeluohjelma sekä geologisia muodostumia ja ampumarataverkostoa koskevat määräykset näkyvät kaavakartalla ja kaavaselostuksessa oikein.

Miten työ etenee – ja milloin voi vaikuttaa?

Kun kaava-aineistot on tarkistettu vastineraporttien linjausten mukaisesti, pyydetään viranomaislausunnot syksyllä 2026. Sen jälkeen käydään viranomaisneuvottelu ja laaditaan varsinainen kaavaehdotus. Tavoitteena on, että kaavaehdotus tulee julkisesti nähtäville vuoden 2026 aikana. Tuolloin padasjokelaisilla ja kaikilla muillakin osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus ja varmistaa, että paikalliset tarpeet ja erityispiirteet tulevat huomioiduksi ennen hyväksymisvaihetta.

Lopulta maakuntakaava on koko maakunnan yhteinen tahdonilmaus siitä, mihin kasvu, liikenne, suojelu ja virkistys pitkällä aikavälillä nojaavat. Siksi on tär­keää, että myös Padasjoen näkökulma pysyy keskustelussa mukana – sekä alueen omat kehittämistavoitteet että ne arvot, jotka tekevät kunnasta ainutlaatuisen.