Risto Normaalin ensiesiintyminen Modetissa ★

Risto Normaali heitti ensimmäisen keikkansa synnyinpaikkakunnallaan. Taiteilijanimen taakse kätkeytyy 19-vuotias Risto Hokka, joka perheineen muutti Lahteen vuonna 2016 ja viihtyy taas nykyisin entistä enemmän Padasjoella.

Ravintola Modetissa oli lauantaina 28.3. mielenkiintoinen esiintyjä. Risto Normaali laulaa ja soittaa sähkökitaralla Eppu Normaalin kappaleita, mutta taustalla soi myös musikantin itsensä nauhoittama basso ja rummut. Yhden miehen orkesteri siis on kyseessä.

– Kun tuli ilmoitus, että Eput lopettaa, halusin trubaduurihengessä perehtyä bändin musiikkiin. Suomalaisista yhtyeistä Eput on helposti yksi suosikeistani ja kulkenut mukana tosi pitkään, kertoo Hokka.

– Sanat on painuneet mieleen jo aiemmin ja olen myös soittanut Eppujen kappaleita aiemminkin. Esiintymiseen kokoan osaamiseni yhdeksi setiksi.

Risto Hokka on syntynyt Padasjoella ja myös asunut vakituisesti täällä suurimman osan elämäänsä. Viime vuosina hän on viihtynyt taas yhä enemmän mökkimaisemissa.

Risto Normaali tuli taiteilijanimeksi puolivitsillä ja on nyt ensi kertaa käytössä. Esiintymiskokemusta Hokalla on entuudestaan paljon jo ihan lapsesta asti, jolloin hän oli mukana matineoissa ja konserteissa opiskellessaan kitaransoittoa Asikkalan seudun musiikkiopistossa. Yläkoulussa Hokka oli musiikkiluokalla ja lukiossa musisointi jatkui bändissä, jonka mukana oli esiintymisiä mm. valmistujaisissa.

– Yksin olen käynyt palvelutaloissa Lahdessa laulattamassa vanhuksia. Merkkipäivillä on myös ollut esiintymisiä.

13 vuotta kitaraa

Hokka taitaa nykypopin ja -rokin lisäksi ikivihreät iskelmät, maakuntalaulut ja tunnetuimmat virret. Hän on soittanut kitaraa 6–vuotiaasta asti eli kohta 13 vuoden ajan.

– Yläkoulussa aloin omaksua muitakin instrumentteja. Kävin pianotunneilla ja opettelin basson ja rummuistakin perusteet.

Myös ääniteknologia on hallussa. Kotistudiossa Hokka pystyy äänittämään ja miksaamaan taustoja.

Laulaminen on sujunut luonnostaan jo pienestä asti. Laulutekniikat opeteltiin musiikkiluokalla.

Parhaillaan Hokka viettää lukion jälkeistä välivuotta. Syksyllä hän siirtyy Helsinkiin opiskelemaan insinööriksi.

– Ajattelin niin, että pidän musiikin harrastuksena. Se on aika iso osa elämää nytkin, ja jos siitä tekisi työnkin, se ei ehkä kiehtoisi samalla lailla.

Hokka on julkaissut kesällä 2024 viiden kappaleen albumin ”Katulamput” omaa musiikkia suoratoistopalveluihin. Tänä vuonna olisi tarkoitus taas julkaista jotakin.

Oma tuotanto on lähinnä indiepoppia tai –rokkia. Musiikki on Hokan elämässä läsnä päivittäin ja hän myös kuuntelee paljon ja laajasti laidasta laitaan. Kotoa lähtiessä kuulokkeet kuuluvat vakio varustukseen.

– Tässä hetkellä kuuntelussa on vähän raskaampi musiikki, metalli ja hevirokki. Parin viikon päästä voi soida taas ihan toisenlainen musiikki.

Ennen Padasjoen esiintymistä Hokka on kuunnellut paljon Eppuja. Yhtyeen­ hittibiiseistä hän nostaa tämänhetkiseksi suosikikseen laulun ”Voi kuinka me sinua kaivataan”.

– Se on hieno kappale. Kun kuulin sen, ajattelin ensin, että eihän tämä edes kuulosta Eppu Normaalilta. Se erottuu heidän tuotannossaan hyvällä tavalla.

Hokka viihtyy nykyisin taas Padasjoella. Hän on perheen talviasuttavalla mökillä harva se viikonloppu ja viimeiset kolme kesää vakituisesti: S-marketissa hän työskentelee tulevanakin kesäkautena huhtikuun lopulta alkaen, ja lisäksi hän on apuna perheyrityksen metsätöissä ja mökinvuokraustoiminnassa.

– Maaseudun rauha on varmaan se tärkein vetovoimatekijä. Toki täällä on paljon lapsuudenystäviä, jotka olen viimeisten 3–4 vuoden aikana ikään kuin löytänyt uudestaan.

Hokka asui ensin Arrakoskella, mutta muutti sitten vanhempiensa mukana kirkonkylälle.

Modetti on paikkana tuttu entuudestaan ja kavereita oli tulossa katsomaan.

– Olen avoin uusillekin keikkatarjouksille.