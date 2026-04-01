Metsävisan paras valtakunnalliseen finaaliin ★

Meeri Taipale on Padasjoen paras metsävisailija. Hän myös selvitti tiensä valtakunnalliseen finaaliin: 18 800 yläkoululaista osallistui ja heistä 50 etenee toukokuussa pidettävään loppukilpailuun. Viimeksi Padasjoelle tuli kutsu metsävisafinaaliin kaksi vuotta sitten.

Sara Kortelainen, Meeri Taipale ja Vivian Nieminen, takarivissä Taina Wallenius ja Pirjo Tuominen.

Helmikuussa pidettyyn paikalliskarsintaan osallistuivat kaikki Padasjoen 21 yhdeksäsluokkalaista. Kysymyksiä oli mm. talousmetsien luonnonhoidosta, pölyttäjistä ja työllisyysvaikutuksista. Biologian opettaja Pirjo Tuominen piti metsävisatehtäviä haastavina, mutta kuitenkin hyvin pääteltävissä olevina.

Kirkonkylällä asuva Meeri Taipale tykkää liikkua luonnossa samoin kuin Sara Kortelainen, joka asuu Nyystölässä. Vivian Niemisellä on kokemusta pienimuotoisista metsätöistäkin: hän on raivannut ja kaatanut pieniä puita. Oma yritys työllistää kesälläkin, lisäksi hän myy mansikoita. Taitaja–kilpailun palkintona Taipale sai kahden viikon kesätyöpestin S-marketiin samoin kuin Kortelainen, joka on menossa myös isoseksi riparille.

Kaikki kolme ovat jatkamassa ensi syksynä koulunkäyntiä kotikunnassa. He ovat myös valinneet lukion veneilylinjan.

– Jatkakaa vain ympäristötietämyksen kartuttamista, kannusti Taina Wallenius Etelä-Suomen Metsänhoitoyhdistyksestä.

– Jos metsä kiinnostaa, kannattaa miettiä, voisiko se tulevaisuudessa myös työllistää jotakin kautta.