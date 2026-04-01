Maanpuolustusnaisten piiri kokoontui Taruksella ★

Maanpuolustusnaisten Päijät-Hämeen piirin kevätkokous­väki sai 25.3. tutustua Taruksen harjoitusalueeseen ja Padas­joen koulutuskeskukseen. Esittelykierroksen veti Sauli Kivinen Padasjoen Reserviläisistä.

– Ollaan Puolustusvoimien alueella, kuten varmasti kylteistä huomasittekin. Nytkin täällä on varusmiehiä harjoittelemassa: muutama kymmenen moottoripyörälähettiä ajaa tuolla metsissä, kertoi Kivinen.

Ennen kokousta kierrettiin ampumarata-alue. Kivinen kuvassa oikealla.

Piirin kevätkokoukseen saapuneet noin 30 maanpuolustusnaista saivat kattavan kuvan Taruksen monipuolisesta tarjonnasta. Ihastusta herätti varsinkin hiljattain valmistunut tilava sauna pesuhuoneineen järven rannalla.

Kolme ampumarataa

Puolustusvoimien 150 metrin radalla ampua voi myös 100 tai 50 metristä. Sivussa olevasta liikuteltavasta kopista voi ampua lintua.

– Rata on valaistu eli pystyy ampumaan myös pimeässä. Taululaitteet ovat kääntyvät. Ampumapaikkoja on 30.

Pienen kävelymatkan päässä oli Padasjoen Riistanhoitoyhdistyksen hirvirata. Siellä ammutaan 100 tai 75 metrin päässä olevaa hirven- tai karhunkuvaa.

Seuraava rata on sekin näköetäisyydellä: padasjokelaisreserviläisten ja urheiluampujien pistoolirata ja sovelletun reserviläisammunnan toimintamonttu. Valaistulla pistooliradalla on 22 suorituspaikkaa.

Tarus on yksi vaihtoehto ensi kevään Jotokselle, joka pidetään Päijät-Hämeessä.

Kävelykierroksen jälkeen kokousväki suuntasi koulutuskeskukseen, jonka ruokalassa oli tarjolla iltapalaa. Tilaisuutta emännöivät Padasjoen seudun maanpuolustusnaiset olivat ahkeroineet keittiössä.

Koulutuskeskuksessa on makuupaikat ja kokoustilat 30 hengelle.

– Tämä on hyvin suosittu. Tänäkin vuonna kaikki viikonloput on varattu lukuunottamatta joulua, jolloin ei saa ampua.

Päijät-Hämeen piiri on 21-vuotias

Kevätkokouksessa hyväksyttiin tilit ja toimintakertomus. Vuosi 2025 oli Maanpuolustusnaisten Liiton Päijät-Hämeen piiri ry:n 21. toimintavuosi.

Yhdistyksiä piirin alueel­la on yhteensä kuusi, joista Lahti suurin 105 jäsenellään. Padasjoelle yhdistys perustettiin viime vuonna ja jäseniä on nyt 25.

Piirin puheenjohtajana toimii Kati Vuorio Lahdesta. Piirin lippu oli esillä useissa tapahtumissa eri puolilla maakuntaa: Padasjoella se oli itsenäisyyspäivänä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Merja Kuronen Padasjoen seudun maanpuolustusnaisista.