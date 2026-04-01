Kunnanhallitus käytti otto-oikeutta ★

Padasjoen kunnanhallitus keskusteli maanantaina 30.3. kokouksessaan sivistyslautakunnan päätöksestä poistaa ikäihmisten ilmaisuinnit ja päästää alaikäiset uimahalliin ilmaiseksi.

Mira Vilkman esitti, että hallitus käyttää otto-oikeuttaan ja ottaa asian päätettäväkseen. Äänestyksessä Vilkmanin kannalle asettuivat Heikki Toivonen ja Henni Koskimäki, ja äänten jakautuessa tasan 3–3 puheenjohtajan ääni ratkaisi.

Koko kuntaa koskevat tietohallintopalveluiden käyttösäännöt päätettiin ottaa käyttöön 1.5. Hyväksyttyä tuli myös tietotilinpäätös vuodelta 2025, ensimmäinen laatuaan, sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja Lahti Region Oy:n liiketoimintojen yhdistäminen.