Kouluhankkeelle uusi työryhmä ★

Padasjoen kouluhankkeelle on perustettu suunnittelutyöryhmä.

Kunnanhallitus nimesi Padasjoen Polku –hankkeen hankesuunnitelman laatimisen aikaiseen työryhmään kunnanhallituksen puheenjohtajan, sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja teknisen lautakunnan puheenjohtajan sekä tekninen johtajan, sivistysjohtaja-rehtorin ja kunnanjohtajan.

Valtuuston maaliskuun kokouksessa linjattiin, että kouluhanke toteutetaan kahden katon mallilla. Kullasvuoren nykyiset rakennukset hyödynnetään varhaiskasvatuksen ja hallinnon käyttöön, Pappilan­mäen koulu puretaan ja rakennetaan uudisrakennus yhtenäiskoululle ja lukiolle.