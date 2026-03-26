Torstaina maaliskuun 25. päivänä 1976 ★

Kunta hankki tonttimaata. Kunta teki 12 hehtaarin maa-alueesta kaupat viime torstaina Toivo Otrasen perikunnan kanssa. Ostettu maa-alue sijaitsee lähellä Taulu-Padasjoki tietä kaava-alueen reunassa. Kauppahinta oli 300 000 mk. Alue on suunniteltu pientalorakentamiseen. Sinne mahtuu noin 60 pientaloa ja muutama rivitalo. Kaupasta ilmoitettiin torstaina valtuustolle, jonka hyväksyttäväksi se tulee myöhemmin. Alue kaavoitetaan lähiaikoina ja aloitetaan kunnallistekniikan rakentaminen tämän jälkeen mahdollisimman pian. Vienee lähes kaksi vuotta ennen kuin alueella päästään rakentamaan. Ostettu määräala on pääasiassa peltoa. Taulun ja kirkonkylän väliselle alueelle laaditaan maan käytön yleissuunnitelma, päätti valtuusto torstaisessa kokouksessaan. Suunnitelma ei ole kuntaa eikä maanomistajia oikeudellisesti sitova vaan ohjeellinen, eräänlainen runkosuunnitelma alueen tulevaisuuden maan käyttöä ja rakentamista varten. Suunnitelman laatiminen edellyttää 60–70 hehtaarin alueella uuden pohjakartan laatimista. Keskiolutpäätöksestä tehtävän selvityksen antajiksi valittiin Erkki Lehtimäki, Leevi Seppälä ja Reino Koskela. Heidän laatimansa selvitys tulee vielä seuraavan valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuustossa ehdotettiin, että koko valtuusto olisi tehnyt ja antanut selvityksen, ettei selvityksen antajia olisi valittu mutta tämä ehdotus hävisi äänestyksessä 15–6. Kunnalliskodin hoitomaksusta keskusteltiin ja äänestettiin. Kunnanhallituksen esitys hävisi sosiaalilautakunnan esitykselle, jonka mukaan huoltoapulain mukainen hoitomaksu on 12 mk ja itsemaksavien hoitomaksu 18 markkaa päivältä. Hoitomaksut ovat jonkin verran pienempiä kuin kunhan hallitus esitti. Loppuratkaisuun päästiin kahden äänestyksen jälkeen. Ensimmäinen äänestys käytiin sosiaalilautakunnan esityksen ja valtuutettu Erkki Salomaa tekemän esityksen välillä. Viime mainittu ehdotus olisi porrastanut maksut useampaan maksuluokkaan, huoltoapulain mukainen maksu olisi 10 markkaa ja korkean vastannut todellisia kustannuksia. Tämä hävisi 9–12, kun hallituksen esitys hävisi 2–19 äänin. Kirkonkylän rakennus kaava-alueella sekä sitä ympäröivällä rakennuskieltoalueella tulee voimaan kunnallissääntö koirakurista. Tällä alueella ei koiria saa pitää irti minään vuoden aikana. Koirien ulkoiluttaminen tulee tapahtua omistajan tai hänen edustajansa mukana ollessa ja tällöin on varottava, ettei koira tahri ulostuksillaan paikkoja, jossa yleisö oleskelee. Erityisesti on vältettävä lasten leikkipaikkoja, puistoalueiden, uimarantojen sekä elintarvikeliikkeiden ympäristöön likaamista sanoo uusi kunnallissääntö.

Panssarijääkärit Padasjoella. Hämeen Jääkäripataljoonan talvikoulutusleiri Panssariprikaatin toimeenpannaan leirialueella Iso-Tarusjärven itäpuolella aikana 23.–28.3.1976. Koulutusleirin johtaa pataljoonan komentaja everstiluutnantti Pekka Mustonen. Leirialueella harjoittelee mainittuna aikana noin 550 varusmiestä joukko-osaston upseereiden ja toimiupseereiden johdolla. Hämeen Jääkäripataljoona on panssarijääkäreitä kouluttava joukko-osasto. Sen koulutuskalustona ovat BTR 60 PB-rynnäkköpanssarivaunut, joita leirille tuodaan tosin vain kolme. Pataljoonan kotipaikka sijaitsee Hämeenlinnan-Parolannummen alueella Panssariprikaatin muiden osien yhteydessä.

Nuoret Tuottajat sikala- ja navettaretkellä. Viime sunnuntaina tutustuivat Padasjoen Nuoret tuottajat Urho Lempisen sikalaan Porasassa. Toisena retkeläisten tutustumiskohteena oli Kellosalmella Ulla ja Tauno Tuomisen navetta. Retkellä oli mukana runsaasti osanottajia. Lempisen sikala on 384-paikkainen, tällä hetkellä 32 karsinassa on 360 sikaa. Kuhunkin karsinaan mahtuu 12 sikaa. Ruokinnassa ollaan täysrehuruokinnassa. Rehua menee päivittäin 900 kg. Kellosalmella Ulla ja Tauno Tuomisen tilalla nautittiin makoisat talon tarjoamat kahvit. Mutta ennen sitä tehtiin opintoretki tilan navettaan, jossa on tilaa 18 lehmälle ja 6 hieholle. Navetta on tällä hetkellä täyskäytössä. poisto hoidetaan koneellisesti samoin ilmastointi. Lypsy tapahtuu putkilypsäjällä, jossa on kaksi yksikköä.

Padasjoki-viikkoa vietetään 1.–8.8. Ensi kesänä vietetään kuten viime kesänäkin Padasjoki-viikkoa. Mutta ensi kesänä juhlaviikko ajoittuu elokuun ensimmäiseen viikkoon 1.–8.8. Viikosta pyritään saamaan samantapainen kesätapahtuma kuin viime kesänä, päätti asiaa suunnitteleva kulttuurilautakunta. Järjestetään taidenäyttely viime vuoden tapaan. Siihen kulttuurilautakunta toivoo mahdollisimman monen paikkakuntalaisen sekä lomapadasjokelaisen taiteilijan ottavan osaa. Näyttelytoimikunta tulee sitten aikanaan valitsemaan näyttelytyöt. Mutta taiteilijoiden pyydetään ottamaan hyvissä ajoin yhteyttä kulttuurilautakunnan sihteeriin Aaro Enqvistiin.