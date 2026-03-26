Nuorisoseuran nukkeryhmälle valtakunnallinen tunnustus ★

Padasjoen Nuorisoseuran UNICEF-nukkeryhmä on valittu Suomen Nuorisoseurojen Vuoden 2025 vastuullisuusteoksi. Tunnustuksella halutaan nostaa esiin tekoja, joilla on selkeä ja aiempaa kestävämpi muutos toimintaan.

UNICEF-nukeilla kerätään varoja lasten terveyttä, koulutusta ja suojelua edistävään työhön. Padasjoen Nuorisoseuran käsintehtyjen nukkien 30 euron lähtöhinta kattaa yhden kehitysmaassa asuvan lapsen vuoden kaikki rokotukset.

Nukkeryhmän neljän hengen delegaatio oli sunnuntaina 22.3. Jyväskylässä valtakunnallisessa nuorisoseurajuhlassa vastaanottamassa palkintoa. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Kaija Koivukoski kävi kiitospuheessaan läpi Padasjoen toimintaa ja historiaa.

Merja Hännikäinen-Anttila, Leena Häme, Kaija Koivukoski ja Eija Meitsalo kävivät pokkaamassa palkinnon.

Jo 40 myytyä nukkea lasten hyväksi

Nuorisoseuran Astrid-nukkeryhmä perustettiin 16.5.2024, mutta ajatus siitä oli itänyt Kaija Koivukosken mielessä jo 15 vuotta.

– Saimme ensitapaamiseen opastajiksi pari konkaria Jyväskylästä. Meitä oli paikalla kuusi innokasta nukentekijää, jotka ovat kaikki pysyneet mukana ja matkan varrella mukaan on saatu muutama innokas nukentekijä lisääkin, kertoo Koivukoski.

Nuken vartalo on aina UNICEF:in ohjeiden mukainen ja täysin uusista materiaaleista, jotka seura kustantaa, mutta vaatteiden, hiusten ja kasvojen luomisessa tekijät käyttävät mielikuvitustaan. Jokainen nukke on uniikki.

– Useamman nuken valmistuttua olemme pitäneet ristiäiset. Nukkeja on myyty jo 40 kappaletta paikallisissa tapahtumissa, niitä myös tilataan suoraan seuralta mm. syntymäpäivä- ja ristiäislahjoiksi. Tuotto menee kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen. Toivomme, että meidän ilolla valmistamat nuket ovat pelastaneet monen lapsen elämän ja samalla tuoneet hyvää mieltä myös nuken ostajalle.

Palkinto osui juhlavaan ajankohtaan, sillä Padasjoen Nuorisoseura täyttää tänä vuonna 125 vuotta.

– Päätimme heti alkuun, että nuken syntymätodistukseen tulee tekijäksi Padasjoen Nuorisoseuran nukkeryhmä. Haluamme aina tuoda esille nuorisoseuraamme ja sen monipuolista toimintaa.