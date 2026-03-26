Kansallispukutuuletus ja -luento 4.7. Sahtimarkkinoilla ★

Padasjoen Nuorisoseura piti kevätkokouk­sensa 24.3.

125 vuotta täyttävä Padasjoen Nuorisoseura jatkaa aktiivista toimintaansa. Nukkeryhmän lisäksi seura järjestää talvikaudella kaikille avoimia liikuntaryhmiä neljänä iltana viikossa: kuntojumppaa, joogaa, miesten pelailua ja alle kouluikäisten liikuntatuokion. Kesäkaudelle on taas tulossa ulkojoogaa ja -jumppaa.

Padasjoen vanhin yhä toiminnassa oleva yhdistys juhlistaa 100-vuotiasta Padasjoen naisten kansallispukua yhdessä Padasjoki-seuran kanssa. Kansallispukutuuletus järjestetään Sahtimarkkinalauan­taina 4.7. Silloin kansallipuvuissa pääsee maksutta markkina-alueelle ja pukuja esitellään torilavalla avauspuheen jälkeen noin klo 10.15 alkaen. Esittelykierroksen jälkeen on luentotilaisuus läheisellä Olkkarilla: Sari Sallila kertoo Suomen kansallispuvuista.

Nuorisoseura osallistuu syksyllä kunnan Harrastemessuille esittelemällä liikuntatarjontaansa.