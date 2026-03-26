Tannerille kädenväännöstä SM-mitalien värisuora ★

Jaana Tanner osallistui pitkästä aikaa kädenväännön SM-kilpailuihin ja toi Padasjoelle kaksi kultaista mitalia, yhden hopean ja yhden pronssin.
Kaikkien aikojen suurimmat kädenvääntökisat pidettiin Lahdessa viime viikonloppuna. Suomen mestaruuksista taisteli Jokimaan ravikeskuksessa yhteensä 170 vääntäjää 25 seurasta.
Tanner kilpaili sekä ikänaisten grandmasters-sarjassa että alle 78-kiloisten naisten sarjassa.
Edellisen kerran padasjokelainen oli SM-kisoissa mukana 13 vuotta sitten. Sen jälkeen Tanner oli vääntänyt kättä yhden kerran puolitoista vuotta sitten Fitness–messujen kutsukisoissa.