Nuorisotaidetta Pikantissa ★

Galleria Pikantissa on alkanut Padasjoen yläkoulun ja lukion kuvataidetöiden näyttely. Esille on tuotu läpileikkaus vuoden töistä – piirroksia, maalauksia ja veistoksia, joita on tehty eri materiaaleista monilla eri tekniikoilla.
Seitsemäsluokkalaiset ovat tehneet akryyliväreillä maalattuja talvimaisemia kuten myös yhdeksännen luokan oppilaat. Seiskat ovat tehneet myös pointillista tyyliä edustavia syksyisiä puita ja maisemia.
– Kasin valinnaisryhmä on tehnyt mm. lyijykynätöitä, jotka kuvaavat vanhoja, kivirakenteisia holvikaarisiltoja. Kasit ovat myös tulkinneet japanilaista tunnettua Suuri aalto –teosta, kertoo opettaja Vesa Koskinen.
– Kahdeksas luokka on tehnyt raapetekniikalla tatuointikuvia ja mangasilmiä tussityönä.
Ysiluokkalaiset ovat taiteilleet metalliverkosta kolmiulotteisia veistoksia, jotka esittävät pääosin eläinhahmoja. Seitsemäs luokka on tehnyt paikallisia tunnuspiirteitä edustavia reliefimäisiä töitä paperiputkesta. Seiskat ovat askarrelleet koirankoppipienoismalleja puutikuista.
Lukiolaisilta näyttelystä löytyy elokuvan innoittamia maalauksia ja veistos. Liisa ihmemaassa –elokuvan pohjalta on moniosainen maalaus ja Venom–elokuvan supersankari on ikuistettu kipsiveistokseen.
– Lukiolaiset ovat kuvittaneet sarjakuvia uutisista ja tehneet kubistista tyyliä edustavia piirrettyjä eläimiä, jotka on toteutettu akvarellipuuväreillä. Lisäksi löytyy valkoisella puuvärillä maalattuja karismaattisia kasvoja. Lukiolaiset ovat myös toteuttaneet kipsipohjaisia pienoismalleja julkisista veistoksista, jotka voivat soveltua vaikka liikenneympyrään tai muulle näkyvälle paikalle. Niissä näkyy Padasjoen tunnuspiirteistöä.
Arkkitehtuuria ja kolmiulotteista mallintamista edustavat lukiolaisten tekemät pop-up–myymälöiden pienoismallit.