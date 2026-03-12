Torstaina maaliskuun 11. päivänä 1976 ★

Emännät saivat maatalousmerkkejä. Perus- ja taito­merkin suorittajat olivat: Helena Ahola, Sirkka Hoimela, Anja Honkanen, Kaarina Hännikäinen, Eila Härkälä, Hellevi Kivinen, Irja Korkeela, Seija Lehtonen, Helvi Pastila, Arja Rouvila, Maija Tähkänen, Eeva-Liisa Ylätalo.

– Asuntopula ahdistaa yhä. Padaspellon 21 asuntoa sai asukkaansa. Lähes 60 hakijaa pyrki taloon. Tämä hakijamäärä olisi täyttänyt kolmekin samanlaista taloa. Näin selvittää Padaspellon taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Kalevi Nurminen. – Kunnan vuokrataloihin asukkaita valitessa on pyritty siihen, että saataisiin kaikenikäisiä, myös eläkeläisiä mukaan. Taloyhtiön hallitus joutui valinnassaan myös tosiasian eteen, että kunnan kannalta on pakko ottaa asunnottomat, toiselta paikkakunnalta muuttaneet. Kun nämä näkökohdat otettiin huomioon, vain kaksi asuntoa jäi harkittaviksi, kertoo Kalevi Nurminen. – Yksi tällainen vuokratalo tulisi saada tänne joka vuosi. Jos tätä tavoitetta ei saada täyttymään, näkyy se asukasmäärässä. Viime syksynä tämä tuli selvästi esiin, kun asuntoja ei ollut. Kun asukasta paikkakunnalla pitävä side, kuten asunto puuttuu, lähdetään sitä etsimään kauempaa. Kunnanvaltuusto on päättänyt rakennuttaa kovalla rahalla rivitalon Koiravuoren alueelle. Toivottavasti suunnittelu aloitetaan mahdollisimman pian ja aktiivinen kunnanjohtaja löytää rahat. Elinkeinoasiamiehen tehtäviin kuuluvat myös maankäytön ja asuntopulan helpottaminen, kertoo Kalevi Nurminen. –Toivottavasti Mainiemen suuntaan jatkettaisiin kaavoittamista. Sieltä saataisiin lisätontteja, toivoo hän. Lopuksi hän sanoo vielä, että Padasjoen väkiluku lisääntyy kerralla noin 40 asukkaalla, kun Pavalin valimon työntekijät perheineen asettuvat Padasjoelle.

Kunnan toisessa vuokratalossa Padasrinteessä on asuttu jo toista vuotta. 15 kuukauden tilinpäätöksestä ilmenee, että talon kiinteistönhoitokulut nousivat 77415 markkaan, josta lämmityksen osuus oli 33 000 mk. Vuokralla ja sauna- ja pesutupamaksulla kiinteistö sai tuloja 152 535 mk. Kiinteistöllä on lainoja 1,2 milj. mk.

Perinteinen Tarus-hiihto järjestetään ensi sunnuntaina. Tänä vuonna reitti ei kuitenkaan kulje Tarukselle, vaan suuntautuu Arrakosken suuntaan. Lumitilanne reitin varrella on erittäin hyvä ja melkein koko matkan ajan on tehty kahta latua rinnakkain. Arrakosken kuivaamon pihaan on pystytetty huoltopiste, josta on saatavana mehua ja appelsiineja.