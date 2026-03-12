Päijänteen ympäriajo televisioidaan ★

Päijänteen ympäriajossa on tänä vuonna 27 maastokoetta.
Reitin varrelle pääsee kilpailua katsomaan ilmaiseksi ja useilla yleisöalueilla kuten Kasiniemessä ja Auttoisilla on tarjolla kioskipalveluita.
Kilpailu televisioidaan suorana YLE Areenassa. Lauantaina 14.3. studiossa ovat asiantuntijoina enduron moninkertainen maailmanmestari Juha Salminen ja Suomen Moottoriliiton valmennuspäällikkö Tomi Konttinen, sunnuntaina 15.3. Tomi Konttinen ja vuoden 2015 Päijänteen ympäriajon voittaja Marko Tarkkala.