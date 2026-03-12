Moniammatillinen Ankkuritiimi auttaa alaikäisiä ★

Ankkuritiimi poikkesi viikolla 8 Padasjoella jututtamassa paikallisia nuoria.

Minkälainen tiimi on?

– Päijät-Hämeen ankkuritiimiin kuuluu kaksi poliisia, kaksi nuorisotyöntekijää sekä sosiaaliohjaaja. Poliisit ja sosiaaliohjaaja työskentelevät Hämeen poliisilaitoksen tiloissa Lahden pääpoliisiasemalla samassa toimistossa. Nuorisotyöntekijät työskentelevät omissa toimipisteissään, mutta ovat tarvittaessa myös poliisilaitoksella esimerkiksi puhutuksissa ja tiimipäivissä.

Mitä sen tehtäviin kuuluu?

– Ankkuritiimin tehtäviin kuuluu varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen moniammatillisesti sekä tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen. Tarkoituksena on myös ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä.

Ankkuritiimin asiakkaat ovat pääsääntöisesti alle 15-vuotiaita. Ankkuritii­missä selvitetään ja tutkintaan alle 15-vuotiaiden rikoksia.

– Ankkuritoiminta voi tulla avuksi esimerkiksi tilanteissa, joissa nuori alkaa tehdä rikoksia tai käyttää huumeita/päihteitä. Toiminnasta voi olla myös apua hankalassa elämäntilanteessa olevalle nuorelle. Nuoren oireiluun pyritään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Vaikka toiminnan ydin on nuoren tukemisessa, ovat vanhemmat ja koko perhe keskeisessä roolissa ja apua saavat kaikki. Ankkuritoiminnan moniammatillisuudesta on etua siinä, että nuorta ja hänen perhettään pystytään tukemaan ”yhden luukun periaatteella” ja eri viranomaiset ovat alusta asti mukana.

– Ankkuritiimiin voi ottaa yhteyttä koulu, huoltaja tai nuori itse.

Miten usein kiertelette syrjäkunnissa?

– Ankkuritiimi jalkautuu muutamia kertoja kuukaudessa niin kutsuttuun nuorisovalvontapartioon, jossa tarkoituksena on kiertää poliisiautolla nuorten suosimia paikkoja. Usein nämä paikat ovat syrjemmillä kunnissa nuorisotiloja sekä kauppojen auloja. Muutoin ankkuritiimi tulee paikalle esimerkiksi koulun pyynnöstä tulla puuttumaan koulukiusaamistapaukseen, jossa koulun omat toimet eivät ole ratkaisseet asiaa.

Minkälaisia kysymyksiä/palautteita nuorilta yleensä kuulee?

– Usein nuorten kysymykset liittyvät liikennekäyttäytymiseen ja siihen, mitä tapahtuu, jos tekee rikoksen nuorena (mihin se vaikuttaa, mitä siitä seuraa, joutuuko vankilaan yms.) Tällöin jäämme keskustelemaan nuorten kanssa heitä mietityttävistä asioista ja pääsääntöisesti olemme päässeetkin hyviin keskusteluihin.

– Tiimin konstaapelit, sosiaaliohjaaja ja nuorisotyöntekijät ovat tuttuja kasvoja nuorille, joten kynnys tulla kysymään meiltä jotain mieltä askarruttavaa on hyvin pieni. Nuoret ovat oppineet myös siihen, että meillä on aikaa keskustella heidän kanssaan. Palaute, mitä nuorilta tulee, on ollut positiivista. Heidän mielestään on mielenkiintoista keskustella meidän kanssamme asioista ja usein he myös kiittävät meitä siitä, että olemme keskustelleet heidän kanssaan. Osa nuorista on sanonut, että mikäli heille tapahtuisi joskus jotain ”pahaa”, kynnys kertoa poliisille on madaltunut.

Poikkeaako Padas­joki jotenkin muista alueen pikkukunnista?

– Padasjoki ei poikkea muista Päijät-Hämeen pienemmistä paikkakunnista. Usein samankokoisilla alueilla on samanlaisia ongelmia.

Ankkuritiimin kanssa samassa toimistossa työskentelee myös kolme ennalta estävän toiminnon poliisia. EET-ryhmälle kuuluu laillisuuskasvatusoppitunnit, kiusaamisinterventiot ja isompien ryhmien/porukoiden ilmiöt. EET-ryhmä osallistuu myös tarvittaessa vanhempainiltoihin ja muihin koulun tapahtumiin.

Ankkuritiimin lisäksi EET-ryhmä jalkautuu muutamia kertoja kuukaudessa muun muassa kouluille, nuorisotiloille sekä erilaisiin tapahtumiin.

Ennalta estävän toiminnan tärkein tavoite on parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Lisäksi vahvistetaan nuorten, vähemmistöjen ja erilaisten yhteiskunnallisten ryhmien luottamusta poliisiin.