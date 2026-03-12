Mökkikysyntä vilkastuu jo nyt ★

Kiinteistövälityksessä kevät lisää kysyntää etenkin mökkimarkkinoilla.

– Kevään mökkimarkkinat käynnistyvät yleensä sääolosuhteiden mukaan, ja viime vuodet ovat kokonaisuutena olleet myyjien kannalta erittäin hyviä. Ostajien kiinnostus herää tyypillisesti jo varhain keväällä, ja erityisesti hellejaksot lisäävät aktiivisuutta markkinoilla, sanoo kiinteistönvälittäjä Vesa Teräväinen OP Koti Järvi-Häme Oy:stä.

– Suurempien vesistöjen rannoilla sijaitsevat mökit herättävät johdonmukaisesti eniten kysyntää ja keräävät suuren määrän kiinnostuneita ostajia.

Teräväinen ennakoi, että tänä vuonna vähäluminen talvi voi aikaistaa mökkikauden alkua entisestään.

– Pääsiäisen jälkeen ensimmäiset kohteet ovat jo hyvin valmiita myyntiin, ja aina juhannukseen saakka on odotettavissa vilkasta ja ostajille kiinnostavaa aikaa. Ne myyjät, jotka tuovat mökkinsä markkinoille jo kevään alussa, tarjoavat ostajille mahdollisuuden päästä nauttimaan mökkielämästä varhain – mikä näkyy yleensä parempana kysyntänä ja sujuvampana kaupankäyntinä.

Vaikka osa mökkikaupoista tehdään nykyään myös loppukesällä ja syksyllä, kevät ja alkukesä tarjoavat edelleen parhaan näkyvyyden ja ensivaikutelman mökkikohteelle.

– Nyt onkin erinomainen hetki valmistella mökki myyntiin ja hyödyntää alkavan kauden tuoma kysyntä.

