Kouluruoka on Padasjoella selvästi parempaa kuin muualla ★

Padasjoen yhtenäiskoulu ja lukio sai varsin hyvät arvostelut hiljattain tehdyssä kouluterveyskyselyssä.

Koululounas on maultaan hyvää 74 prosentin mielestä alakoulussa. 84 prosenttia yläkoululaisista oli kyselyn mukaan tyytyväisiä kouluruoan makuun ja lukiossa lukema on vielä vakuuttavampi: peräti 92 % piti kouluruoasta.

Päijät-Hämeessä yläkoululaisten tyytyväisyys kouluateriaan on keskimäärin vain puolet eli 43 % ja koko maassa 42 %, ja myös nuoremmilla ero on merkittävä: maakunnassa keskimäärin 58 % alakoululaista pitää kouluruokaa hyvänä, valtakunnallisesti prosenttiosuus on 54.

Hyvänmakuista ruokaa myös käydään ahkerasti syömässä. Padasjokelaisista yläkoululaisista 80 % syö koululounasta päivittäin, kun maakunnassa ja valtakunnallisesti vain puolet osallistuu säännöllisesti kouluruokailuun. Lukiossa päivittäin syöviä on 88 %. Lukiolaiset ovat sataprosenttisen tyytyväisiä ruoan riittävyyteen ja ruokailun ajankohtaan.

Kouluruokailun ajankohtaan ja siihen varattuun aikaan oltiin Padasjoella pääosin tyytyväisiä. Tässäkin on melko iso ero maakunnan ja valtakunnan keskiarvoihin. Kun padasjokelaisyläkoululaisista 96 % on sitä mieltä, että ruokaa on tarjolla riittävästi, maakunnassa vastaava lukema on 80. Toisaalta paikallisista alakoululaisista 84 % mielestä ruokaa on riittävästi ja maakunnan keskiarvo on 91 %, valtakunnan 89 %.

Aamupalaa kotona syö 67 % Padasjoen alakoululaisista.