Vasta vuoden enduroa treenannut Erkko 1. Päitsilleen ★

Päijänteen Ympäriajolle ensimmäistä kertaa lähtevä Tuomas Erkko Lammilta on PadMu:n edustaja C21-sarjassa.

Erkko työskentelee Puolustusvoimien palveluksessa Parolannummella, kuljetuspuolella aliupseerin tehtävissä.

– PadMu tuli tutuksi sitä kautta, että ollaan Puolustusvoimien moottoripyörälähettihommissa tehty yhteistyötä ja päästy käyttämään PadMu–pätkiä sotilasmoottoripyöräkoulutukseen. Ja Lammilla kotopaikka on Padas­joentien varressa.

Erkko liittyi padasjokelaisseuraan vuosi sitten aloitettuaan enduroharrastuksen ja ostettuaan pyörän. Ajatuksena oli nimenomaan päästä Päitsille, jota on tullut seurattua pienestä pitäen.

– Päitsi pitää joskus elämänsä aikana ajaa ja nyt oli sopiva vaihe toteuttaa unelma.

Lammilaisen aiempi ajokokemus on lähinnä hauskanpitokruisailua kotipelloilla. Tavoitteellista harjoittelua tai kilpataustaa ei ole.

– Viimeisen vuoden aikana on tullut käytyä lähialueen reittejä läpi. Treenailen Hämeenkosken enduroporukan mukana ja eniten lähtöjä on Ojastenmäellä, jonkun verran myös Evolla.

Plussakelillä spoorit pian mennyttä

Treenireiteillä on vielä hyvät spoorit, mutta ne ovat pian mennyttä, jos plussakeli jatkuu.

– Tällaiselle tuoreelle kuskille kelin epävarmuus on kaikista epämukavin juttu, kun pitää viimeiseen asti pohtia, että mihin ajovarusteisiin sijoittaa viimeiset roposensa. Lähteäkö ostamaan toppahaalaria vai kevyempää välimallia, vielä joutuu olemaan varpaillaan. Toivon, että olisi kunnolla kylmää tai kunnolla lämmintä, ettei sellaista välikelin märkää.

Nousujohteinen kisa tavoitteena

Huoltojoukkoihin löytyi ystäväpiiristä pari hyvää kaveria. Kisatavoitteena on puhdas suoritus:

– Nousujohteisesti, kisahan on pitkä. Vauhdinjako täytyisi pitää sellaisena, että päivän viimeisellekin pätkälle riittää mehuja.

Rankkaan kisarääkkiin Erkko valmistautuu taval­lista kotiruokaa syömällä ja juomalla paljon vettä,­ jot­ta keho nesteytyy hy­vin.

– Kotiruualla ja Hart­sportilla mennään, toteaa­ Päitsin ensikertalainen.

Peruskunto on jo työnkin puolesta kohdillaan, kuntosali ja lenkkeily kuuluvat ohjelmaan ympäri vuoden.

– Olisin halunnut tehostaa treenejä ennen kisaa, mutta valitettavasti kello ei riitä, kun opiskelen työn ohessa ammattikorkeakoulussa monimuotona. Eikös sitä niin sanota, että kilpailu on parasta treeniä?

Päijänteen ympäriajo ei jää ainoaksi kilpailuksi, joskin laji saattaa vaihtua. Erkkoa kiinnostaa cross country vielä enemmän kuin enduro.