Pikantissa taulujen hiljainen huutokauppa ★

Galleria Pikantissa on totuttu näkemään vaihtuvia taidenäyttelyitä: nyt paikallinen taideyhdistys järjestää ensimmäisen hiljaisen huutokaupan.

Galleria Pikantti on taiteen ja käsityön ystävien­ taivas. Esillä on upeita kortteja padasjokelaisten taiteilijoiden maalauksista ja valokuvista. Lisäksi käsitöistä löytyy taidokkain koristeltujen villasukkien lisäksi muun muassa neulottuja kaulureita, erilaisia koruja ja nyplättyjä pitsikirjanmerkkejä. Tällä hetkellä Pikantissa on vielä muutaman päivän ajan meneillään hiljainen huutokauppa.

Idea hiljaiseen taidehuutokauppaan tuli Padasjoen Taideyhdistyksen jäseneltä Heidi Virtaselta. Hän kertoo ideansa olevan peräisin Yhdysvalloista, jossa hiljainen huutokauppa on paljon yleisempi käytäntö kuin Suomessa. Sitä käytetään yleisimmin voittoa tavoittelemattomien yhdistyksien rahankeräyskampanjana.

Huutokauppaan päässeet taulut ovat Taideyhdistykselle lahjoitettuja teoksia. Ne on ripustettu esille puiselle telineelle molemmin puolin. Tauluilla on alkuhinnat, mutta ne ovat alhaiset. Minimikorotus on 10 euroa, ja huutajat pysyvät toisillensa anonyymeinä. Tuotot huutokaupasta menevät yhdistykselle.

Huudettavana olevia tauluja puisella telineellä.

Hiljainen huutokauppa jatkuu lauantaihin 7.3. asti. Lauantaina voi siis vielä tehdä tarjouksia ja korotuksia, ja Virtanen kertookin toivovansa lauantaille paljon jännitystä ilmaan ja taistelua omasta lempitaulusta. Lisäksi luvassa on herkkutarjoilua.

Pikantin työvoima vaihtelee, mutta toimii lähinnä talkoovoimin. Eero Karevaara on käynyt jo muutaman vuoden ajan noin kerran viikossa auttamassa Pikantissa. Hän auttelee kassalla ja laittaa aamulla kahvion tuotteita esille. Seija–vaimo puolestaan tuo Pikantille kutomiaan sukkia ja tumppuja myyntiin.

Taideyhdistykseen kaivataan lisää aktiivisia jäseniä, jotka osallistuvat yhdistyksen toimintaan.

– Keski-ikä alkaa olla korkea, toivottaisiin enemmän nuoria ihmisiä mukaan, sanoo Padasjoen Taideyhdistyksen puheenjohtaja Tero Paarvio.

Virtanen kertoo toiveena olevan palkata vakituinen työntekijä Pikanttiin, ja muutenkin laajentaa toimintaa.

Virtanen väläyttelee i­­de­oita muun muassa taide­nurkkauksesta, johon voisi vapaasti tulla taiteilemaan vaikkapa piirtämisen tai maalauksen parissa. Samalla voisi inspiroitua muista taiteilijoista, sekä tietenkin Pikantin taiteellisesta ympäristöstä. Lisäksi Taideyhdistyksellä olisi mahdollisuus järjestää erilaisia kursseja esimerkiksi keramiikan parissa. Pikantin kanssa samassa kiinteistössä on taide­studio, jota Virtanen on käyttänyt jo kolmisen vuotta. Tiloista löytyy keramiikkauuni, jota voisi käyttää keramiikkatyöpajoissa tai -kursseilla.

– Voisi esimerkiksi järjestää kuuden kerran kurssin, jossa tehdään astiasetti: kulho, lautanen ja kuppi, Virtanen ideoi.

– Jos kiinnostusta löytyy, niin lähdetään järjestämään.

Paarvio rohkaisee ihmisiä esittämään toiveitaan ja ideoitaan taiteen suhteen.

– Ota yhteyttä tai tule käymään, jos olet kiinnostunut käsitöistä ja taiteesta. Saa esittää ideoita, mitä ei välttämättä meille tule mieleen ajatellakaan, ja katsoa onko meillä mahdollisuus vastata siihen tilojen ja opetuksen suhteen.

Paarvio vinkkaa myös Pikantin laajasta taidekirjastosta.

– Täällä on taidekirjoja, joita ei välttämättä löydy tavallisesta kirjastosta. Tervetuloa lukemaan!

Kesäasukkaita asiakas- ja jäsenkunnassa

Pikantin asiakasmäärä vaihtelee.

– Kesällä on vilkkaampaa kesäasukkaiden vuoksi, täällä käyminen on monelle kesän traditio, kertoo Virtanen.

Kesäasukkailta tulee hyvää palautetta: on mukavaa, että Padasjoella on taidegalleria, jonne piipahtaa.

Paarvio lisää, että kesäasukkaista löytyy myös Taideyhdistyksen jäsenistöä.

– Muutamalla on suvun kesäpaikka täällä useamman sukupolven ajalta.

Pikantin asiakkaista löytyy paljon vanhempaa väkeä ja eläkeläisiä.

– Jotkut tekee käsitöitä myyntiin, toiset käy kahvilla. Lisäksi Pikantti on mukava kokoontumispaikka myös taiteilijoille, täällä voidaan keskustella taideideoista, kertoo Virtanen.

Tällä hetkellä Pikantissa on vielä hetken ajan meneillään talvinäyttely, jossa on esillä Taideyhdistyksen jäsenten teoksia.

Keväälle on suunnitteilla keramiikkanäyttely. Se toteutetaan ottamalla yhteyttä keramiikkataiteilijoihin, jotka saavat valita minkä työnsä haluavat esille. Virtanen kuvailee keramiikan monimuotoisuutta:

– Teoksina voi olla niin veistoksia, astioita, koruja kuin reliefejäkin.

Heinäkuussa esille tulee Marketta Mäntysen töitä pidemmältä ajalta.

Galleria täyttää kaksikymmentä vuotta

Pikantin perustamispäivästä tulee ensi kesänä täyteen 20 vuotta, sillä tiloja on vuokrattu tauotta vuoden 2007 heinäkuusta asti. Perustamisvuoden syksyllä 2007 pidettiin nimikilpailu gallerian nimeämiseksi, ja Tuula Parviaisen ehdotus ”Pikantti” voitti.

Padasjoen taideyhdistyksessä on jäsenistöä noin kuudestakymmenestä yhdeksäänkymmeneen.

– Maksavia jäseniä kuutisenkymmentä, kirjoilla olevia enemmän, Paarvio selittää.

Jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa, mutta nuorilta vain 5 euroa. Yhdistyksen jäsenyyteen ei kuulu mitään velvoitteita, eikä jäsenellä tarvitse edes olla kytköksiä Padasjokeen. Jäsenenä olemisen etuihin kuuluu yhdistyksen yhteisnäyttelyihin osallistuminen sekä käsitöiden myyminen. Käsitöiden myyntituotoista 20 prosenttia menee Taideyhdistykselle, ja loput 80 prosenttia saa pitää itse.

Pikantin käsityötaivaasta löytyy erikoisiakin tuotteita, kuten koirankarvasta kehrättyä villalankaa, Päijänteen aalloissa hioutuneisiin luonnonkiviin maalattuja pikkulintuja sekä epoksilla tehtyjä leikkuulautoja ja pikkupöytiä. Epoksi on kirkasta kertamuovia, joka kaadetaan nestemäisenä muottiin ja kovetetaan erikseen. Epoksitaiteen upeus piilee muovin sisällä olevissa luontokappaleissa. Puulaattojen kuviot ja renkaat näkyvät muovin pinnassa täydellisellä tarkkuudella, ja epoksiin upotetut kävyt luovat hauskan kuvion.