Nappulahiihdot saatiin pidettyä ★

Lions Club Padasjoki järjesti perinteiset Nappulahiihdot Kirkkopuistossa tiistaina 3.3.
Hyvän mielen kisoissa ei pieniä osallistujia laitettu paremmuusjärjestykseen. Tapahtumassa mukana oli jälleen myös Järvi-Hämeen Osuuspankki.
Lumi on huvennut viime päivinä siihen malliin, että kyseessä saattoi hyvinkin olla kevään viimeinen hiihtotapahtuma.
Hiihdettävissä on Kullasvuoressa ykkösen lenkki ja ns. Kullaspirtin lenkki, jonne kuljetaan Kullasvuorenkujalta.
Ahjolan ja Pappilanmäen kaukalot ovat sääolosuhteiden vuoksi pois käytöstä.