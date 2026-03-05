Nappulahiihdot saatiin pidettyä ★

Lions Club Padasjoki järjesti perinteiset Nappulahiihdot Kirkkopuistossa tiistaina 3.3.

Kelitilanne muuttui hiihdon kannalta haastavaksi. LC Padasjoki sai kuitenkin pidettyä lasten hiihtokisat.

Hyvän mielen kisoissa ei pieniä osallistujia laitettu paremmuusjärjestykseen. Tapahtumassa mukana oli jälleen myös Järvi-Hämeen Osuuspankki.

Lumi on huvennut viime päivinä siihen malliin, että kyseessä saattoi hyvinkin olla kevään viimeinen hiihtotapahtuma.

Hiihdettävissä on Kullasvuoressa ykkösen lenkki ja ns. Kullaspirtin lenkki, jonne kuljetaan Kullasvuorenkujalta.

Ahjolan ja Pappilan­mäen kaukalot ovat sääolosuhteiden vuoksi pois käytöstä.

