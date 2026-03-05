Kun EU tulee kylään –Europe Direct Päijät-Häme ★

Euroopan unioni ei ole niin etäällä kuin usein luullaan. Europe Direct Päijät-Häme –tiedotuspiste auttaa näkemään, miten EU näkyy myös Padasjoella.

Euroopan unioni tuntuu usein kaukaiselta, vaikka se on lähempänä meitä kuin huomaammekaan. Unioni liitetään helposti byrokratiaan, sääntökokoelmiin ja huvittaviin myytteihin käyristä kurkuista banaanien “ihannekaariin”. Silti EU:n vaikutus näkyy arjessamme paljon laajemmin kuin uskomme. Kaupankäynti sujuu eurolla yli rajojen, ja sisämarkkinoiden vapaakauppaperiaatteet mahdollistavat sen, että tuotteita ja palveluita voidaan tarjota koko EU:ssa ilman tullimuureja.

Europe Direct Päijät-Hämeen Ella Munukka ja Elina Aakko kohtaavat kävijöitä ja keskustelevat EU-asioista Päijät Hämeen liiton toimistolla Lahdessa.

EU on läsnä myös paikallisella ja inhimillisellä tasolla. Nuorille se konkretisoituu Padasjoen lukiossa, joka toimii Päijät-Hämeen ainoana Euroopan parlamentin yhteistyölukiona ja tuo EU teemat osaksi kouluarkea. Kunnan kehittämisessä EU näkyy puolestaan hankkeissa, kuten Padasjoen kalasataman kunnostuksessa, joka eteni EU-rahoituksen avulla.

Tästä huolimatta moni kokee EU:n etäiseksi, mistä kertovat heikohkot äänestysprosentit. Viime EU-vaaleissa Padasjoen äänestysaktiivisuus oli 38,4 prosenttia, kun koko maan tasolla sekin jäi 40,4 prosenttiin. Juuri tätä kuilua pyrkii kaventamaan Europe Direct Päijät-Häme -tiedotuspiste.

Mutta mikä ihmeen Europe Direct?

Vuosille 2026–2030 Lahteen avautunut Europe Direct Päijät-Häme toimii osana Päijät-Hämeen liittoa, ja sen tehtävä on yksinkertainen: tuoda Euroopan unioni lähemmäs päijäthämäläisten arkea. Tiedotuspiste järjestää tapahtumia eri puolilla maakuntaa ja tarjoaa­ maksutta tietoa EU:n toiminnasta. Meille voi varata ajan henkilökohtaista tapaamista varten sekä ottaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Pisteen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten EU oikeastaan toimii ja millä tavoin eurooppalaiset päätökset näkyvät ihmisten arjessa. Europe Direct -verkosto on osa koko Euroopan kattavaa viestintäverkostoa, jota hallinnoi ja rahoittaa vuosittaisella avustuksella Euroopan komissio.

Ohjelmassa EU-kahveja, tapahtumia ja podcast

Vuoden 2026 aikana Europe Direct Päijät-Häme järjestää monipuolista toimintaa, jonka tavoitteena on avata EU:n ajankohtaisia kysymyksiä ja tuoda keskustelua lähemmäs alueen asukkaita. Luvassa on muun muassa EU-kahvitilaisuuksia, Päijät-Hämeen liiton uutiskirjeen EU-palsta sekä EU-aiheinen podcast.

Vuoden ehdottomana kohokohtana toimivat Eurooppa-päivän etkot Päijät-Hämeen kunnissa, jotka rantautuvat myös Padasjoelle huhti–toukokuun vaihteessa. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ella Munukka

Viestintäasiantuntija, Päijät-Hämeen liitto

Europe Direct Päijät-Häme

www.paijat-hame.fi/europe-direct