Magic Hook NYT Tallinnassa ★

Tallinnassa järjestettiin 13.–15.2. perinteinen nuorten yrittä­jien seminaari- ja messutapahtuma. Tapahtuma kerää vuosittain Viroon eri maista nuoria, jotka ovat mukana koulujen Vuosi Yrittäjänä -ohjelmassa.

Tapahtumaan osallistuivat myös Padasjoen lukion kansainvälisen yrittäjyyskasvatusprojektin CBYE:n (Central Baltic Young Entrepreneurs) opiskelijat Carola Leppik, Jutta Pusa ja Saana Ihalainen yrityksellään Magic Hook NYT/JA.

Mukana Tallinnassa oli myös yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Marja-Riitta Tikkala.

Perjantaina seminaaripäivän ohjelma tapahtui Konferenssikeskuksessa. Nuoret työstivät työpajoissa myynnin, markkinoinnin ja pitchaamisen teemoja. Tulevaisuuden työelämätaidotkin nousivat tehtävissä esille.

Opiskelijoille oli järjestetty perjantain ohjelmaan myös Job Shadow -tehtävät ja vierailut eri yrityksiin. Jutta pääsi tutustumaan muutamaksi tunniksi Nordean Viron pääkonttoriin, Saana SEB-yrityspankkiin, ja Carolan “varjostettava” löytyi rakennusalan yrityksestä nimeltä Mapri Ehitus.

Ensimmäinen ilta vietettiin Rakett69 Tiedekeskuksessa. Nuoret jaettiin kansainvälisiin tiimeihin. Verkostoitumisen lisäksi he pääsivät yhdessä pohtimaan erilaisia tieteellisiä ongelmanratkaisutehtäviä sekä innovoimaan myös uusia keksintöjä.

Ennätysmäärä osallistujia

Lauantaina ohjelmassa olivat messut. Tänä vuonna myyntimessuille oli ilmoittautunut ennätysmäärä osallistujia: noin 450 yritystä ja 1300 opiskelijaa. Suuren osallistujamäärän vuoksi opiskelijat oli jaettu kahteen kauppakeskukseen. Magic Hook NYT kokosi messupisteensä kauppakeskus Rocca al Mareen.

Magic Hook NYT valmistaa pestäviä ja pitkäikäisiä kasvojen puhdistuslappuja, joita yrittäjät virkkaavat jämäpuuvillalangoista. Carola, Jutta ja Saana saivat sekä asiakkailtaan että tuomareilta kiitosta kestävän kehityksen liikeideastaan ja hyödyllisistä, mutta kuitenkin kauniista tuotteistaan.

Messuilla palkittiin yrityksiä eri kategorioissa mm. paras tuote, paras palvelu, paras myyntipuhe ja paras innovaatio. Lisäksi palkittiin vastuullisuudesta ja kansainvälisyydestä. Parhaiden yritysten palkinnot menivät tällä kertaa muille kouluille, mutta myyntimessut toivat yrittäjyysopiskelijoillemme arvokasta kokemusta ja uusia ideoi­ta jatkoakin ajatellen.

Kahden tiukan ohjelmapäivän jälkeen sunnuntain ohjelma oli rennompi. Yhteisenä ohjelmanumerona projektin opiskelijoille oli järjestetty opastettu kulttuurikävely talvisessa vanhassa kaupungissa sekä hetki vapaa-aikaa ennen kotiinpaluuta.