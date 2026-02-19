Sataman avainpanttijärjestelmä lakkautetaan

Padasjoen tekninen lautakunta lakkauttaa sataman vanhan avainpanttijärjestelmän. Järjestelmä on vanhentunut ja uusi iloQ–järjestelmä otettu käyttöön.

Avainten haltijoita kehotetaan palauttamaan avaimet 17.4.2026 mennessä. Määräajan jälkeen avainpanttisaldo alaskirjataan. Avainpantti on 40 € ja palautuksen edellytys on, että kunnan kirjanpidosta löytyy tieto avaimen luovutuksesta ja pantin maksusta.

Kunnasta on voinut lunastaa Laivarannan venepaikkojen avaimia vuosien 2005–2015 aikana avainpanttia vastaan. Keväällä 2015 avaimet pantteineen ovat siirtyneet satamayrittäjälle. Mobiilikäyttöinen uusi järjestelmä tuli käyttöön 2024 yrittäjän vaihduttua.

Satamaravintolan kattoa kunnostetaan, koska se on alkanut vuotaa poistoimureiden juuresta.