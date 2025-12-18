Vuoden ensimmäinen lehti ilmestyy 8.1.

Padasjoen Sanomien seuraava numero ilmestyy torstaina 8. tammikuuta 2026.
Aineisto vuoden ensimmäiseen lehteen tarvitaan lukuisten arkipyhien vuoksi jo perjantaina 2.1. Kyseisessä lehdessä julkaistaan myös kuponki-ilmoitukset!
Uutisia päivitetään kuitenkin verkkolehteen ja mobiilisovellukseen, joten ota seurantaan www.padasjoensanomat.fi –sivusto ja PS-äppi.
Paperilehden kestotilaajat saavat veloituksetta käyttöönsä tunnukset. Jos et tiedä asiakasnumeroasi, jolla tunnukset voi aktivoida, voit pyytää kirjautumistiedot sähköpostitse: ilmoitukset@padasjoensanomat.fi
Padasjoki Palvelee –lehti ilmestyy 15. tammikuuta paikallislehden liitteenä, saatavana myös irtonumeroiden myyntipisteistä.