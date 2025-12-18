Torstaina joulukuun 18. päivänä 1975 ★

Kelvenne – Padasjokeen kuuluva saari Päijänteessä on keskeisin kansallispuistosuunnitelmassa, joka julkistettiin joulukuun alussa. Kelventeelle suunniteltiin aikanaan matkailukaupunkia. Padasjoki on matkailupitäjä ja kansallispuiston saaminen merkitsisi matkailijamäärien lisääntymistä. Saarialue on nykyisin retkeily- ja leirintäkäytössä ja parhaimmat hiekkarannat roskaantuneet. Laivarannan satama ei nykyisellään vastaa kansallispuiston vaatimuksia. Olisi selvitettävä myös majoitustarve.

Toista terveyskeskuslääkäriä varten rakennetaan asunto. Rakentaminen aloitetaan heti vuodenvaihteen jälkeen. Hanketta varten esitetään 160 000 markan määrärahaa.

Kunnan metsien toinen taloussuunnitelma on hyväksytty. Kunnan metsät käsittävät 1180 hehtaaria ja puuta hakataan 32 000 kuutiometriä vuosina 1975–84.

Ravintola Nelosmutka vaihtaa omistajaa. Nelosmutka siirtyy Lahden Seudun Kauppakunnalta Lahden Osuuskaupalle. Kunnanhallitus hyväksyi uuden vuokrasopimuksen. Alko tullee siirtämään anniskeluoikeudet ravintola Päijänteestä Nelosmutkaan.

Joulurauha riistamiehillekin. Riistanhoitoyhdistyksen johtokunta on päättänyt esittää vetoomuksen kaikille alueensa metsästäjille, että ripustettaisiin aseet naulaan ja annettaisiin koirien levätä aattona ja joulupäivänä, sillä kunnon metsästäjä on myös luonnon ystävä.