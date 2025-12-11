Kunnanhallitus keskusteli Padasjoen Polusta ★

Padasjoen kunnanhallitus kävi maanantain 8.12. kokouk­sessaan keskustelun Padasjoen Polku –hankkeen valmistelutilanteesta.

Päätöstä hankkeen sisällöstä ja sijaintipaikasta ei edelleenkään ole: suunnittelu jatkuu ensi vuonna.

Kunnanhallituksen oli tarkoitus tehdä mahdolliset jatkolinjaukset hankkeen valmisteluun. Sellaista ei kuitenkaan syntynyt. Koulu­hankkeesta on eri verisioita yhteensä seitsemän, joissa on eri tavoin yhdistelty varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukio ja joissain myös Kuntala.

Kunnan sisäisessä valmistelussa on laadittu pedagoginen käsikirja, kiinteistöjen teetetty pitkän tähtäimen suunnitelmat ja toteutettu sisäilmatutkimuksia.

Uuden koulun suunnittelu ja rakentaminen poikkeaa muista investoinneista. Se on kokonaan kunnanhallituksen alainen hanke.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet hyväksyttiin kunnanhallituksessa. Syksyllä päivitetystä kuntastrategiasta “Muutakin kuin Mummola” on johdettu keinotasoiset tavoitteet ja toimenpiteet. Talousarviossa on varattuna 50 000 euron määräraha kärkihankkeiden toimeenpanoon.

Toimialojen tulee toimittaa käyttösuunnitelmat kunnanhallitukselle 31.1.2026 mennessä.

Tammikuun ensimmäisessä kunnanhallituksen kokouksessa tullaan lautakunnille ja toimialoille antamaan ohjeistus talousarvion tasapainottamiseksi.

Ensi maanantaina kokoontuva valtuusto päättää Padasjoen Vesihuolto Oy:n ja Padasjoen Vedet Oy:n liikkeenluovutussopimuksesta.