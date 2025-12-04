Joulukalenterissa seuraavaksi ★

Toiminnallisen joulukalenterin luukussa torstaina 4.12. pääsee laulamaan joululauluja Keinuhongan tilalle klo 18.

Perjantaina 5.12. Kotiseututalolla vierailee toimittaja, kirjailija Maxim Fedorov 14.30–16, varmista kirjastolta onko paikkoja tilaisuuteen jäljellä! Nyystölässä Monuksessa tarjotaan jouluglögit kaikille klo 18 ja illalla Kasiniemen Kokkopirtillä pääsee karao­kelaulujen ja tanssin ­pariin klo 20.

Lauantaina 6.12. on kirkossa itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo 10, jonka jälkeen seppeleenlasku sankarihaudalla ja juhlakahvit Kullasvuoren koululla. Itsenäisyyspäivän iltana Padaspartion kaikille avoin kynttiläkulkue lähtee klo 17 Monitoimitalolta sankarihautaus­maalle, oma hautakynttilä mukaan.

Sunnuntaina 7.12. klo 10 Viljo Pastilan 100-vuotisjuhlajumalanpalvelus ja juhlakahvit Kullasvuoren koululla. Auttoisilla Aijakassa on kinkkubingo klo 12 ja Vesijaon Harjulassa klo 14 kauneimmat joululaulut.

Maanantaina 8.12. kirjastossa on tarjolla asiakkaille perinteiset joulukahvit klo 12–14.Pappilassa askarrellaan ikäihmisille joulukortteja klo 13–15.

Tiistaina 9.12. Martat antavat kotitalousneuvontaa ja kertovat mm.72h varautumisesta ja ruokahävikistä kirjaston monitoimitilassa klo 11–13. Iltaseitsemältä Kotiseututalolla SPR:n tiistaitupa, jossa Pasi Murto puhumassa varautumisesta ja digiturvallisuudesta.

Keskiviikkona 10.12. kirjaston monitoimitilassa Wellamon maksutonta digineuvontaa, johon voit tulla oman laitteen kanssa. Keskiviikkoiltana klo 18 lauletaan joululauluja Kotiseututalolla.