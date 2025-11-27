Päijät-Rasti taas Jukolaan ★

Päijät-Rastin vuosikokouksessa perjantaina 21.11. Kuhmoisten pääkirjastossa valittiin Sampo Keskinen jatkamaan puheenjohtajana.

Hallituksen erovuorossa olleet Hannu Lahti, Ari Lahtinen, Timo Maaranen ja Eemeli Perälä valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle ja Eero Ikonen, Niko Kallioinen, Mauri Piltt ja Pekka Valtonen jatkavat kaksivuotiskauden toiselle vuodelle.

Ensi vuoden tärkein tapahtuma tulee olemaan torstaina 16.7. Kullasvuoressa järjestettävä Eläkeliiton suunnistusmestaruuskilpailu. Päijät-Rasti tulee järjestelmään tapahtuman yhteistyössä Eläkeliiton Padasjoen yhdistyksen kanssa.

Iltarasteja on entiseen tapaan touko–elokuussa tiistaisin, vuoroviikoin Padasjoella ja Kuhmoisissa. Seura osallistuu Jukolan viestiin yhdellä Jukola-joukkueella ja yhdellä Venla-joukkueella. Vuonna 2026 viesti järjestetään Kotkassa.