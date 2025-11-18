Bussi kellistyi ojaan Werhon mutkassa

Nyystöläntiellä tapahtui tänään vähän ennen kello kolmeatoista keskisuureksi luokiteltu tieliikenneonnettomuus, kun Vääksystä päin tullut Lehtimäen Liikenteen linja-auto luisui ojaan Werhon kartanon mutkassa. Tie oli erittäin liukas.
Autossa oli kuljettajan lisäksi kaksi matkustajaa, joista toinen valitteli selkäänsä. Onnettomuuspaikalle sattuneet sivulliset ehtivät auttaa bussissa olleet ulos ennen paikallisten pelastajien saapumista.
Kuski kertoi, että hän ajoi mutkaan kahtakymppiä, mutta silti renkaat alkoivat luistaa. Korjausliikkeet johtivat lopulta auton tien toiselle puolelle kyljelleen ojaan.
Nyystöläntie oli poikki noin tunnin ajan Haukkatien ja Piilinkujan risteysten väliltä.