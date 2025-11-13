Torstaina marraskuun 13. päivänä 1975 ★

Metsänuudistusalojen kunnostuskilpailussa palkitut.

Metsänhoitoyhdistys äänesti metsänhoitomaksuksi kaksi prosenttia. Työpäivän toimitusmaksuksi päätettiin 90 markkaa, puolen päivän toimitusmaksuksi 50 mk. Ensi vuoden 150 300 markan talousarvio hyväksyttiin. Ensi vuoden toimintasuunnitelmassa painotetaan metsänparannushankkeitten toteuttamista. Vallitsevan laman jälkeen tulevaa nousukautta varten on varauduttava.

722 sotaveteraania terveystarkastuksessa. Kutsun sai yhteensä 1179 veteraania, heistä asikkalalaisia 718 ja padasjokelaisia 461. – Eniten oli verenpainetautia ja luuston rappeutumisilmiötä, kertoo terveydenhoitaja Kerttu Lappalainen, joka suoritti tarkastukset. – Uusia sokeritautitapauksia löytyi kolme. Tapaturmaviraston kustantamalle kuntoutuslomalle hakemuksia tehtiin 25 kappaletta; edellytyksenä on 30 % sotainvaliditeetti.

Kari Salonen istuutuu 1. tammikuuta Padasjoen nimismiehen tuolille. – Padasjoki on rauhallinen paikka. Täällä ei esiinny sellaista levottomuutta ja rikollisuutta kuin suurissa kaupungeissa, tuumaa Kari Salonen, 29, Padasjoen vastavalittu nimismies. Nimismies on valtion paikallishallinnon virkamies, jonka tehtävänä on toimia virallisena syyttäjänä, julkisena notaarina ja ulosottomiehenä. Hän on myös poliisipiirin päällikkö. – Padasjoella on liian vähän poliisivoimia. Kolme poliisia ei riitä.