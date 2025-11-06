Uusi liikuntaryhmä Rientolassa ★

Maakeskessäkin on talviuintikausi alkanut. Viime viikolla kunta tiedotti Laivarannan talviuintipaikan aukeamisesta.
Maakeskessä paikkana on kylän sauna Päijänteen rannalla. Kausimaksun maksamalla saa koodin avainlukkoon ja pääsee vaatteenvaihtoon sisätiloihin. Saunasta peritään maksu erikseen.
Viime talvena, vaikka kausi oli lyhyt, kävijöitä oli lähes 450 ja kausimaksun maksaneita 16 henkilöä.
Tulevan kauden kausimaksu 35 euroa maksetaan Maakesken kylä ry:n pankkitilille. Avainkoodin saa ottamalla yhteyttä Marjatta Ojalaan.
– Tulevana talvena lisätään myös muuta liikuntaa. Rientolaan perustetaan +65-vuotiaille sekä miehille että naisille tarkoitettu Otago-liikuntaryhmä, jossa harjoittelu perustuu kaatumisen ehkäisyssä tehokkaaksi osoitettuun Otago-ohjelmaan, kertoo Ojala.
– Erityisesti panostetaan tasapainon kehittämiseen sekä lihasvoiman ja toimintakyvyn parantamiseen.
Vetäjänä toimii Otago-harjoittelun vertaisohjaaja. Osallistuminen on ilmaista, ja ryhmä kokoontuu sunnuntaisin klo 17. Ilmoittautua voi Ojalalle.
– Jos koet, että tasapainosi, lihasvoimasi ja toimintakykysi on heikentynyt, niin tule mukaan liikuntaryhmään, toivottaa Ojala.