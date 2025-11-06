Kastanjetit soivat alakoululla ★

Nopealla aikataululla järjestetty espanjalaisen Tierras Del Cid ryhmän esiintyminen Kullasvuoren koululla perjantaiaamupäivänä 31.10. oli mukava väriläiskä syksyn harmauteen.

35-henkinen ryhmä soitti, lauloi ja tanssi rytmikkäitä kansantansseja päällään Burgosin maakunnan värikkäät ja koristelut esiintymispuvut.

Espanjalaisryhmä oli Suomessa yhdeksän päivän verran osallistuen Hollo & Martta –kansantanssi- ja musiikkifestivaaleille. Yksi ainoa vapaapäivä käytettiin Helsinkiin tutustumiseen.

Ryhmän jäsenet kehuivat Suomen kauniita maisemia sekä ystävällisiä ja kohteliaita ihmisiä. Sää ei heitä hätkäyttänyt, sillä Burgosissa sää on talviaikaan kylmä, lämpötilat vaihtelevat 3°C ja 9°C välillä ja luntakin satelee silloin tällöin.

Nuoremmatkin espanjalaiset osaavat kaikki perinteisimmät kansantanssit ja varsinkin useimmissa tansseissa olevan jota-rytmin tietävät kaikki. Lapsille ja nuorille on omia kansantanssiryhmiä. Tierras Del Cid -ryhmän nuorin jäsen on 17-vuotias ja vanhin 50. Tanssijat eivät ole ammattilaisia, vaan tanssivat kansantansseja harrastuksekseen.

– Tanssit ovat vauhdikkaita ja vaativat hyvää kuntoa, mutta jatkamme tanssimista niin kauan kuin keho antaa myöten.

Tanssijoita säesti pieni laulu- ja soitinryhmä, jossa soittimina oli kitara, rumpu, kastanjetit, huilu ja madoliini. Soittimien­ lisäksi Burgosin alueella käytetään paljon keittiövälineitä musisoimiseen, esimerkiksi morttelia.