Pikkujoulupläjäys neljänä viikonloppuna Modetissa ★

Padasjoen harrastaja­teatteri kutsuu jälleen viihtymään seuraansa.

Naurettavan hauska Pikkujoulupläjäys 9 esitetään neljänä iltana marras-joulukuussa ravintola Modetissa, jossa tarjolla on valmis pikkujoulupaketti; ruokaa ja sketsihuumoria aikuisille.

– Meitä on kuusi innokasta ja idearikasta mukana. Harjoituksissa on naurua riittänyt, joten uskomme sen myös tarttuvan yleisöön, todetaan paikallis­teatterista.

– Sketsit ovat aikuisille, varsinaista teemaa ei ole. Yhdessä tuumasimme, että kyllä maalla on mukavaa ja kylänraitilla hyvä tallustaa.