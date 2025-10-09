Padasjoen lasten taidenäyttely ★

Galleria Pikantissa Pikkumajavan syksyinen metsä on alle kolmevuotiaiden tekemä.

– Idea työhön lähti metsäretkeltä, jossa kävimme tutustumassa syksyiseen luontoon, kuvaillaan työn oheen liitetyssä selostuksessa.

– Retkellä tutkimme sieniä, syksyisiä lehtiä ja kaikkea syksyiseen luontoon liittyvää. Valitsimme vihreän alustan, johon teimme ensin pohjaa vesiväreillä ja sitten sormiväreillä. Näin saimme hyvän pohjan metsälle. Maalasimme kärpässieniä; wc-rullat maalattiin valkoisiksi ja punaiseen lakkiin teimme pumpulipuikoilla valkoisia pilkkuja. Lopuksi sienet liimattiin kiinni metsän pohjaan ja työ oli monien vaiheiden jälkeen valmis.

Vuoromajavan 3–5-vuotiaat puolestaan ovat askarrelleet satusieniä, joiden lakkeihin on leijaillut syksyn lehtiä.

Majavan päiväkodin eskarit ovat askarrelleet Helmitoukkia pujottamalla lankaan erikokoisia helmiä.

Perhepäivähoitajan lapsiryhmä on painanut syksyn lehtien kuvia maalaamaansa keltaiseen vesiväripohjaan.

Ekaluokkalaiset ovat askarrelleet aurinkoja kartongista seinälle.

Tokaluokkalaiset ovat maalanneet Muistoja kesäniityltä –teeman mukaan vahvoja ja värikkäitä kukkia mustalle kartongille.

Kolmasluokkalaiset ovat piirtäneet ja maalanneet vesiväreillä kaloja. Osa töistä on tehty erityisellä menetelmällä eli paperille on ensin piirretty vapaalla kädellä laidasta laitaan lainehtivia viivoja ristikkäin. Sitten on päästy erottelemaan satunnaisten viivojen välillä olevia kalojen muotoja.

Neljännen luokan oppilaat ovat askarrelleet kolmiulotteisia huonetiloja, jotka he ovat sitten sisustaneet piirtämällä ja värittämällä seinät ja lattiat.

Viidesluokkalaiset ovat piirtäneet ja värittäneet kameroita, joista roikkuu filmiä.

Näyttely on esillä 7.10.–14.11.