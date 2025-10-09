Kirjastossa tupakka-askeja viime vuosisadan alusta ★

Herkku, Keidas, Pääsky, Kairo, Tilaus, Kansa, Saimaa… Hienoja nimiä oli 1900-luvun alkuvuosina tupakkamerkeillä ja hienoja ovat myös askit: niitä kelpaa ihmetellä kirjastossa lokakuun ajan.

Sinikka Valkama toi vitriiniin esille edesmenneen Marja-ystävänsä äidin lapsuudessaan keräämiä askeja, jotka olivat ensimmäistä kertaa esillä heinäkuussa Kasiniemen Toripäivillä.

Joihinkin tupakka-askeihin ovat miehet raapustaneet muistiinpanoja ja piirroksia.

Askit ovat silminnähden vanhoja, mutta tarkkaa ikää ei ole tiedossa. Askeihin on painettu nimen lisäksi lähinnä tupakkatehtaan tiedot. Edit Suontaus alkoi keräillä tupakka- ja tulitikkuaskeja pikkutyttönä kotitilallaan Kurenlahdessa, jossa tukkilaiset pitivät kortteeria. Eeti korjasti visusti talteen kaikki uittomiesten poisviskaamat askit ja säilytti ne hyvin pakattuina vintillään Kasiniemessä.