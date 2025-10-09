Kirjastossa tupakka-askeja viime vuosisadan alusta ★

Herkku, Keidas, Pääsky, Kairo, Tilaus, Kansa, Saimaa… Hienoja nimiä oli 1900-luvun alkuvuosina tupakkamerkeillä ja hienoja ovat myös askit: niitä kelpaa ihmetellä kirjastossa lokakuun ajan.
Sinikka Valkama toi vitriiniin esille edesmenneen Marja-ystävänsä äidin lapsuudessaan keräämiä askeja, jotka olivat ensimmäistä kertaa esillä heinäkuussa Kasiniemen Toripäivillä.
Askit ovat silminnähden vanhoja, mutta tarkkaa ikää ei ole tiedossa. Askeihin on painettu nimen lisäksi lähinnä tupakkatehtaan tiedot. Edit Suontaus alkoi keräillä tupakka- ja tulitikkuaskeja pikkutyttönä kotitilallaan Kurenlahdessa, jossa tukkilaiset pitivät kortteeria. Eeti korjasti visusti talteen kaikki uittomiesten poisviskaamat askit ja säilytti ne hyvin pakattuina vintillään Kasiniemessä.