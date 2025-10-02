Hinttolan uisteluissa haukia 39 kg ★

Perinteiset uistelukilpailut järjestettiin lauantaina 27.9. Hinttolan vesialueella. Kalastajia oli yhteensä 35.
– Vaikka ilma oli luvattoman kaunis kalansyönnin kannalta, niin yhteensä saalista saatiin noin 39 kiloa, haukia kaikki, kerrotaan Hinttolan osakaskunnasta.
Kolmen joukkoon pääsi 5,29 kilon saaliilla Jukka Ahosen venekunta. Toiseksi sijoittui Olavi Lahtisen venekunta 8,00 kilon saaliilla. Melko selvä voittaja ja suurimman hauen (7,5 kg) saaja oli Matti Hirvikarin venekunta 11 kilon yhteissaaliilla.