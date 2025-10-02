Auttoisilla kootaan ideoita kylän kehittämiseen ★

Auttoisten kylä on mukana Päijänne-Leaderin Älykkäät toimijat – Viisaat kylät –hankkeessa yhtenä pilottikylistä.

Nyt kyläläisillä ja vapaa-ajanasukkailla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa oman alueensa kehittämiseen.

Sunnuntaina 12.10. klo 13 järjestetään kaikille avoin kyläiltapäivä Auttoisten Maatalolla. Tilaisuudessa käydään yhdessä läpi Padasjoen kunnan aiemmin toteuttaman kyläkyselyn tuloksia, josta on saatu paljon arvokasta tietoa kyläläisten ja kausiasukkaiden näkemyksistä, toiveista ja huolista. Nyt nämä tulokset päästään purkamaan yhdessä ja katsomaan, miten niitä voitaisiin hyödyntää kylän kehittämisessä.

Kyselyn ja keskustelujen pohjalta on laadittu alustavaa älykästä kyläsuunnitelmaa, joka toimii työkaluna kylän tulevaisuuden hahmottamiseen ja tukena myös silloin, jos päätetään lähteä viemään eteenpäin isompia hankkeita tai toimenpiteitä.

Projektikoordinaattori Janne Niemimäki korostaa, että suunnitelma tehdään kyläläisten omista lähtökohdista:

– Tämä on hyvä tilaisuus vaikuttaa, helposti ja matalalla kynnyksellä. Haluamme kuulla, mitä Auttoisilla tarvitaan ja toivotaan. Ei tehdä suunnitelmaa paperin vuoksi, vaan kylän omaksi työkaluksi.

Keskustelun lomassa kuullaan myös tuoreita oppeja syksyn opintomatkalta Ruotsiin ja Tanskaan, jossa tutustuttiin siihen, miten kyläyhteisöjä kehitetään eri puolilla Pohjoismaita mm. viestinnän, yhteisöllisyyden ja digitaalisten ratkaisujen keinoin. Hyviä malleja kannattaa hyödyntää myös meillä.

Mikäli kyläsuunnitelman pohjalta nousee esiin konkreettisia ideoita tai kehittämistarpeita – esimerkiksi kylätalon käyttöön, tilaisuuksiin tai viestintään liittyen– Älykkäät kylät -hanke voi tarjota tukea asiantuntijapalveluiden, kokeilujen tai jatkohankkeiden valmistelun muodossa. Tavoitteena on tukea kylää sen omien tavoitteiden saavuttamisessa.

Tilaisuus on maksuton ja kahvit tarjoaa Älykkäät kylät -hanke. Kaikki kyläläiset ja kausiasukkaat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan.