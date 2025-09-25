Kirkkoneuvosto vaatii korvauksia Niemiseltä ★

Kirkkoneuvosto antoi 16.9. kokouksessaan lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Lausunto koskee Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston huhti- ja kesäkuussa tekemiä päätöksiä Padasjoen kappeliseurakunnan johtokunnan puheenjohtaja Essi Niemisestä ja Niemisen niistä tekemää hallintovalitusta.
Seurakunta valmisteli lausunnon lakitoimiston kanssa. Lausunnossa vaaditaan valituksen hylkäämistä ja valittajan velvoittamista maksamaan oikeudenkäyntikulut, jotka ovat tähän mennessä 2350 euroa.
Neuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hannu Tukialle myönnetään ero Padasjoen kappeliseurakunnan johtokunnan jäsenyydestä ja että tilalle valitaan uusi jäsen ja tarvittaessa uusi varajäsen.