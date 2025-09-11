Torstaina syyskuun 11. päivänä 1975 ★

Padasjoella veroäyrin hinta pysytellään 15 pennissä 5 seuraavan vuoden aikana. Samana aikana kunnan kokonaismenot nousevat 51,2 milj. markkaan ja tulot 52,2 milj. markkaan. Näin arvioidaan juuri julkistetussa Padasjoen toisessa kuntasuunnitelmassa, joka on laadittu vuosille 1976–1980. Suunnitelma perustuu valtuuston asettamiin tavoitteisiin: 5000 asukkaan väestömäärän saavuttaminen vuonna 1980, joka toisaalta edellyttää 200–300 uuden työpaikan luomista. Vastaavasti edellytettiin peruspalveluiden kuten koulujen pysyttämistä kunnassa.
Ensi vuonna ryhdytään Ahjolan kunnostukseen. Rakennukseen saadaan kerho- ja liikuntatilat, jotka tulisivat pääasiassa nuoriso- ja urheilulautakuntien käyttöön, mutta tiloja voitaisiin käyttää myös ns. avoimien ovien periaatteella. Osa tiloista kunnostetaan koulukäyttöön. Nyystölän koulun peruskorjauksen kustannusarvio on 200 000 mk. Elinkeinoasiamiehen virka perustetaan vuoden 1976 alusta.
Kolmanneksella lisääntyi Padasjoen leirintäalueen käyttö viime vuoteen verrattuna. Yöpymisvuorokausia kertyi elokuun loppuun mennessä 24781, lisäystä 6271. Ulkomaalaisia oli majoittunut 4853, enemmistönä saksalaiset. Vieraita on käynyt kaikkiaan 20 eri maasta. Venematkailu lisääntyi: Aino-laiva aloitti viikottaiset risteilyt Lahden ja Padasjoen välillä. Aiemminhan satamassa on Suomi-laiva ollut jo tuttu kävijä. Vilkas veneily osoitti, että entistä tarpeellisempi olisi vene- ja vierassatama Padasjoella!